Akşam Postası | 20 Mart 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKM'ye ziyaret -Devamını oku...

Sokağa çıkma kısıtlamasız üçüncü cumartesi gününde yoğunluk değişmedi -Devamını oku...

İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti -Devamını oku...

Hamile kediye saldıran kadının cezası belli oldu -Devamını oku...

İstanbul'da sıra dışı meteorolojik olaylar görülecek! Dolu yağışına dikkat! -Devamını oku...

Ah Elif! Henüz 15 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti -Devamını oku...

MSB'den son dakika açıklaması: Kilis'te atılan roketlerin hesabı soruldu -Devamını oku...

ABD'de gelini taşıyan limuzin alev aldı -Devamını oku...

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Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı -Devamını oku...

Japonya'da 7.2'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı -Devamını oku...

Yaşar Alptekin'den canlı yayında şaşırtan açıklamalar: Sonuçta erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var. - Devamını oku...

Ezgi Mola'dan Hollywood yıldızı Jason Statham’a: Benim için önce Allah, sonra sensin... - Devamını oku...

Masumlar Apartmanı son bölümde Naci İstanbul'u terk etmişti. Masumlar Apartmanı 27. bölüm fragmanına bakıldığında sürpriz bir gelişme yaşanıyor. - Devamını oku...

Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı dedikoduları çıkan Hande Erçel'in, 2. bir Murat bulduğu iddia edilmişti. Murat Can Akdoğan ile aşk yaşadığı iddia edilen Erçel'e bu iddia soruldu.... - Devamını oku...

'Popstar' yarışması ile ünlenen Bayhan Gürhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir arkadaşıyla alışveriş yapan şarkıcı, 'Popstar' yarışmasında polemik yaşadığı Deniz Seki hakkında açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Emre Kınay: Aşka, eskiden inandığım kadar inanmayı çok isterdim. O yüksek inancımı kaybettim - Devamını oku...

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikte bir süredir Bali’de tatil yapan model Şevval Şahin, Türkiye’ye döndü. Yaz tatilinden sıkılan çift, soluğu Erciyes'te aldı. - Devamını oku...

İspanyollar Ozan'ı mercek altına aldı -Devamını oku...

Atiba ve Larin'e milli gurur -Devamını oku...





Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Etli türlü

Erişteli pilav

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