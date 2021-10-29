Haberler Türkiye Haberleri Akşam Postası | 29 Ekim 2021 Akşam Postası | 29 Ekim 2021 Türkiye Akşam Postası yine kapını çalıyor! Daha fazlası için Akşam Postası. 29 Ekim 2021, Cuma 14:12 Son Güncelleme: 29.10.2021 14:12 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ akşam postası günün özeti akşam haberleri Yazarlarımızdan COVID–19 pozitifim Murat Çelik Cumhuriyet’in ilan edildiği küçük ev… Oral Çalışlar Cumhuriyet 98 Rauf Tamer Cam ve yeşilin büyüsü Banu Şen Neye şaşırdınız bu kadar? Şirin Sever Patrikhane Türkiye’nin yumuşak gücü olmalı Hakan Çelik Gülmek size yakışıyor Erkut Can Hayat kurtaran aksesuarlar Murat Gülderen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü AB'den 4 ülkeye kısıtlama muafiyeti İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun tezkere sözlerine tepki Kazada hayatını kaybetmişti... Cenazesi memleketine gönderildi Meteoroloji peş peşe uyarmıştı! 3 kent beyaza büründü