Akşam Postası | 30 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroin dolu araçta yakalandı. Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı. Bahreyn'de gerçekleştirilen yarış esnasında kaza yapan ve alev alan aracından kurtulmayı başaran Formula 1 pilotu Romain Grosjean iyi olduğunu açıkladı. MasterChef'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edilmişti. Yayınlanan son bölümde ise diskalifiye anları ekrana geldi. Bölüm büyük tepki çekti. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
30 Kasım 2020, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroin dolu araçta yakalandı. Devamını oku...
- Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Osman Sarıgün: Nasıl olduğunu unuttum. Devamını oku...
- Özgür Duran'ın ailesinden şok iddia: Oğlumu Kadir Şeker'e öldürttüler.Devamını oku...
- Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt. Devamını oku...
- Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.Devamını oku...
- İşte asgari ücreti belirleyecek 5 madde. Devamını oku...
- Test pozitif çıkıp 'corona virüs ilaçlarını kullanmam' diyenlere kötü haber.Devamını oku...
- Pfizer aşısı uygulanan Türk profesörden gönüllülere önemli uyarı.Devamını oku...
Dünya
- Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- ABD'de zenginler, yerlerine corona test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor. Devamını oku...
- Moderna, corona virüs aşısından yüzde 100 sonuç aldı.Devamını oku...
Magazin
- Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı’ndaki bir mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanatçı, “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” dese de eleştiri oklarından kaçamadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi. Devamını oku...
- MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz hafta Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Uğur Yılmaz Deniz diskalifiye edilmişti. Yayınlanan son bölümde ise diskalifiye anları ekrana geldi. Devamını oku...
- Oyuncu Gonca Vuslateri ve şarkıcı Hakan Altun aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşk haberleriyle gündeme gelen ikilinin birlikte çekilen ilk fotoğrafını da Magazin D paylaştı. Böylece sürpriz aşk belgelendi. Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalığını atlattı. - Devamını oku...
- Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural, DHA'ya konuştu. Eşinin durumunu detaylı olarak anlatan Seda Vural, tüm süreci özetledi. - Devamını oku...
- Bahreyn'de gerçekleştirilen yarış esnasında kaza yapan ve alev alan aracından kurtulmayı başaran Formula 1 pilotu Romain Grosjean, bir video mesaj yayınladı: İyiyim, yani iyi sayılırım - Devamını oku...
- Senegalli milli oyuncu, Fulham ve Portsmouth'un eski orta sahası Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti. Diop 2002 Dünya Kupası'nın açılış golünü atmıştı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Düğün çorbası
- Humuslu tabuleli köfte
- Çoban salata
- Elmalı pasta
BUNLARI DA OKUYUN