Akşam Postası | 30 Kasım 2020

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı’ndaki bir mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanatçı, “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” dese de eleştiri oklarından kaçamadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.