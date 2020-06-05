Akşam Postası | 5 Haziran 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
05 Haziran 2020, Cuma 17:34 Son Güncelleme:
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Gündem
Sokağa çıkma yasağı iptal edildi. - Devamını oku...
9 ilde 10 yeni millet bahçesi açıldı. - Devamını oku...
AK Parti'den erken seçim açıklaması. - Devamını oku...
Bakan Fahrettin Koca'dan önemli maske açıklaması. - Devamını oku...
Hulusi Akar sınır hattında incelemelerde bulundu. - Devamını oku...
Kayseri'de tüm berber ve kuaförlere corona virüs testi yapıldı. - Devamını oku...
Bakan Albayrak: Türkiye son 3 ayda pozitif ayrıştı. - Devamını oku...
İstanbul'da karşılıksız aşk cinayeti. - Devamını oku...
Yasağın iptali sonrası Pegasus'tan açıklama. - Devamını oku...
TBMM Başkanı Şentop'tan vekilliği düşen 3 isim için açıklama. - Devamını oku...
Bekçiler kişi ve araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. - Devamını oku...
Dünya
İngiltere'de corona virüs tedavisinde yeni yöntem. - Devamını oku...
İran, corona virüste ikinci dalgayı yaşıyor. - Devamını oku...
Magazin
Deren Talu ve Baran Tınaz aşkına, Defne Samyeli'den onay çıktı. - Devamını oku...
Komedyen Şafak Sezer, senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı 'Kolpaçino' serisi ile ilgili müjde verdi. - Devamını oku...
Komedyen Doğu Demirkol ile oyuncu Zeynep Koçak'ın sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar kafaları karıştırdı. İkilinin, flört döneminde oldukları iddia edildi. - Devamını oku...
2 ay sonra bebeğini kucağına alacak olan Yağmur Sarıoğlu,7 ayda 13 kilo aldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Bamya çorbası tarifi
- İçli köfte tarifi
- Güveçte mantar tarifi
- İzmir bombası tarifi