Akşam Postası | 7 Haziran 2021

Kabine Toplantısı öncesi flaş gelişme! Tam açılma için tek şart belli oldu. Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj ( deniz salyası) ile mücadele eylem planını 7 il valiliği ve ilgili kurumlara genelge gönderdi. Devamını oku...

Türkiye için tarihi anlar! Bugün başladı… Her biri 700 ton ağırlığında…Devamını oku...

Üçüncü doz aşı kararı! Sağlık çalışanları dikkat...Devamını oku...

Yurt dışına seyahat edebilmek için kritik tarih! Aşı olanlar dikkat...Devamını oku...

Türkiye’yi kızdıracak görüntüler! ABD kabul etti…Devamını oku...

Jeff Bezos, kardeşi ile uzay yolculuğuna çıkacak. Devamını oku...

Suudi Arabistan'dan Hac açıklaması.Devamını oku...

Adli tıp uzmanının seri katil iddiaları asılsız çıktı! Açığa alındı. Devamını oku...

Şarkıcı Safiye Soyman, yakın dostu Seda Sayan ile Amerika'ya gitti. Sayan'ın davetlisi olarak Miami'ye giden Soyman, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 60 yaşındaki şarkıcı, son olarak arkadaşının evinini balkonunda çektiği videoyu yayınladı. Devamını oku...

Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Erbil, uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Posta yazarı Suna Akyıldız, Mehmet Ali Erbil’in talihsiz bir kaza daha geçirdiğini yazdı. Devamını oku...

47 yaşındaki Deniz Uğur ve bir dönem yayınlanan ‘Bir Deli Sevda’ isimli dizide eşi rolünde yer alan Erdinç Gülener evlilik hazırlığı yapıyor. Devamını oku...

Geçirdiği mide ameliyatlarının ardından sağlık problemleri yaşayan 50 yaşındaki şarkıcı ve magazin programı sunucusu Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Devamını oku...

Reality show yıldızı Kim Kardashian yıllar önce Ray J ile cinsel ilişkiye girdiği görüntüleri çekmişti. Kardashian o görüntüler hakkında yeni bir yorum yaptı. Devamını oku...

Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Emre Kocadağ ile görüşen Sergen Yalçın, 1 yıllık sözleşme talep etti. - Devamını oku...

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun avukatından Ümit Özat hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada Özat'ın ithamları nedeniyle hukuki işlemlere başlandığını duyuruldu. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin tekliflerini kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz, daha önce anlaştığını açıkladığı Stuttgart ile resmi sözleşmeyi imzaladı. - Devamını oku...