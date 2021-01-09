Akşam Postası | 9 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: İstanbul Valisi Yerlikaya vaka sayısında en çok düşüş yaşanan ilçeleri açıkladı. Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü. Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgası için tarih verildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
09 Ocak 2021, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Meteoroloji'den yapılan açıklamada Balkanlardan gelecek soğuk ve yağışlı havanın 13 Ocak Çarşamba günü itibariyle etkili olacağı ifade edildi. -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. -Devamını oku...
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayısında en çok düşüşün yaşandığı ilçeleri açıkladı -Devamını oku...
- Özel okulların ücret iadesi davasında emsal karar -Devamını oku...
Dünya
- Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü -Devamını oku...
- Ukrayna'da sahte corona virüs aşısı paniğe neden oldu -Devamını oku...
- İspanya kara teslim oldu, uçuşlar iptal edildi -Devamını oku...
- Rusya'da evlerin üzerine çığ düştü -Devamını oku...
Magazin
- Geçen yıl Murat Dalkılıç’la ilişkilerini noktalayan Hande Erçel, ünlü popçunun sosyal medyada kendisini takipten çıkmasıyla ilgili konuştu. - Devamını oku...
- Dün şarkıcı olacağını, yeni şarkısının yolda olduğunu açıklayan Merve Boluğur, Işın Karaca’yı kızdırdı. - Devamını oku...
- Yıllardır yalnız olan ve evlenip çoluk çocuğa karışmanın hayalini kuran Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile ayrılığı sonrası kendini eve kapattı. - Devamını oku...
- Özdemir Erdoğan: Ateistleri anlamıyorum, bilim insanları bir insan yaratsın da göreyim! - Devamını oku...
- Özge Yağız: Gösteriş meraklılarına tahammül edemiyorum. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Fırında çupra
- Çoban salatası
- Sufle