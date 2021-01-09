Akşam Postası | 9 Ocak 2021

Geçen yıl Murat Dalkılıç’la ilişkilerini noktalayan Hande Erçel, ünlü popçunun sosyal medyada kendisini takipten çıkmasıyla ilgili konuştu. -

Yıllardır yalnız olan ve evlenip çoluk çocuğa karışmanın hayalini kuran Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile ayrılığı sonrası kendini eve kapattı. -