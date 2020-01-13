Sivas’ta vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alan etli ekmek damak çatlatan lezzeti ile namını yurt dışına kadar ulaştırdı. Hazırlanışının pratik olması dolayısıyla etli ekmek, Sivas’ta her gün vatandaşların en çok tercih ettiği yiyecekler arasında bulunuyor. Sivas’ta yaşayan vatandaşların yanı sıra yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar da memleketlerine uzak olmalarına aldırış etmeyip Sivas’tan etli ekmek sipariş ederek gurbette de tüketmeye devam ediyorlar.

Taleplere yetişemiyorlar

Sivas’ta etli ekmek satışı yapan fırın ustası Ali Kara, "Aşırı bir talep var zaten cevap veremiyoruz, özellikle yazın gurbetçilerimiz ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen hemşehrilerimiz aşırı derecede etli ekmeği paket olarak götürüyorlar. 1 hafta yol gidebilecek bir ürün, bunların tabi özel ambalajları var kutulara koyuyoruz, vakumluyoruz, paketliyoruz ve gönderiyoruz. Gurbetçilerimiz özellikle yazın 10’ar 20’şer adet kutularla götürüyorlar.

İsviçre’sinden Almanya’sına Hollanda’sından Belçika’sına inanın aşırı yoğun bir etli ekmek talebi geliyor. Yazın memleketlerine gelen gurbetçilerimiz yurt dışına özellikle kendileri götürmeyi tercih ediyor. Burada uçakla verip göndermek zamanında teslim alamamak gibi sıkıntılar doğurduğu için bunu pek tercih etmiyoruz ama gurbetçilerimiz çok fazla talep ettiği için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Müşteri Yusuf Sancak, "Etli ekmeği çok beğeniyorum ve neredeyse 20 yıldır sürekli tüketiyorum. Sivas'ımızın pidesinin Türkiye ve yurt dışında tanınıp tüketilmesi gurur verici, mutlu oluyoruz" dedi.

Hem Konya'nın hem de Sivas'ın

Konya ve Sivas yöresine özgü bir lezzet olan etli ekmek, içli pide ve lahmacuna benzeyen bir hamur işidir. Etli ekmek yaparken kıyma veya kuşbaşı doğranmış şeklindeki dana eti, ve her biri ince doğranmış soğan, domates ve biberden oluşan karışım uzunlamasına açılmış hamurun üzerine yayılır, çift yönlü pişirilir.

Peki ünü yurt dışına kadar uzanan etli ekmek nasıl yapılır?

İşte Sivas usulü etli ekmek tarifi:

Hamuru için malzemeler

1 kg un

1 adet yaş maya

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Yeteri kadar su

İç harcı için malzemeler:

800 Gr. kıyma

1 adet soğan

1 adet sivri biber

Yarım kırmızı dolmalık biber

2 diş sarımsak

2-3 tane domates

Maydanoz

1,5-2 yemek kaşığı domates salçası

1,5-2 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı su

Kırmızı toz biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Tuz

Sivas usulü etli ekmek hazırlanışı:

1- Sivas usulü etli ekmek hamurunun hazırlanması için, maya, un, sıvı yağ ve tuz derin bir kabın içerisine konulur. İçine azar azar ılık su dökülerek, orta kıvamda bir hamur elde edene kadar iyice yoğurulur. Hamur hazır hale geldiğinde bir poşetin içerisine koyularak mayalanması için beklemeye bırakılır.

2- İç harcının hazırlanmasına geçilir. Dolmalık biber, sarımsak, soğan, sivri biber, domates, maydanoz çok ince kıyılır. Kıyma derin bir kaba koyulur, üzerine kıyılmış olan sebzeler, salça, tuz, su, pul biber, toz biber, sıvı yağ ilave edilir karıştırılır. İç harcını robottan geçirip geçirmemek, kişinin isteğine kalmıştır.

3- Mayalanan hamurdan küçük küçük parçalar koparılıp, beze haline getirilir. Tepsi unlanır, bezeler üzerine konulur, kurumaması için üzerilerine poşet geçirilir. Düz bir zemin unlanır, 2 tane beze merdane ile uzunlamasına olacak şekilde açılır. Bir tepsinin üzerine yağlı kağıt serilir ve açılan bezeler yağlı kağıt üzerine alınır. Hamurların üzerine, hazırlanmış olan kıymalı iç harcından yayılır ve önceden ısıtılmış fırında 230 derece de üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.