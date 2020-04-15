Akşam Postası | 15 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
15 Nisan 2020, Çarşamba 17:12 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan, corona virüse karşı 3 kritik alanda talimat verdi. Devamını oku...
- Bakan Koca "Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...
- İstanbul'da, satışı izinsiz yapılan binlerce test kiti ele geçirildi. Devamını oku...
- İstanbul'da bir hastanenin corona virüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi. Devamını oku...
- Ne kadar süre daha maske takacağız? Uzman cevap verdi. Devamını oku...
- Çernobil'deki radyoaktif toz Türkiye'yi etkiler mi? Uzman isim yanıt verdi. Devamını oku...
Dünya
- Trump'ın eski danışmanından iddia: Corona virüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı.Devamını oku...
- Çin'den ezber bozan corona virüs açıklaması: Sosyal mesafe 4 metre olmalı.Devamını oku...
- Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde de etkisini gösteren corona virüs nedeniyle birçok insanın evlerinde öldüğü açıklandı.Devamını oku...
- Bilim insanları yarasalar üzerinde yaptıkları araştırmalarda Covid-19 ailesinden 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini duyurdu.Devamını oku...
Magazin
- Rita Ora corona virüs nedeniyle çiftliğe yerleşti. - Devamını oku...
- Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Zeynep adında bir kızı bulunan Bengü, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında gözyaşlarını tutamadı. Bengü, yayına anne ve babasının katılmasıyla duygusal anlar yaşadı. - Devamını oku...
- Türker İnanoğlu'dan Atlas Sineması'na el konulduğu iddialarını yalanladı. - Devamını oku...
- Dünya basınının gözü önünde büyüyen en genç milyarder Kylie Jenner, bir operasyon daha geçirdi. Gözünde koruyucu gözlükle gezen Jenner'in yemeğini bile annesi yediriyor. - Devamını oku...
Spor
- Ricardo Quaresma en beğendiği 3 Türk futbolcuyu açıkladı - Devamını oku...
- FIFA liglerle ilgili kararını 22 Nisan'da verecek - Devamını oku...
- Yayıncı kuruluştan Süper Lig yayın hakları açıklaması - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Ezogelin çorbası tarifi
- Kuru fasulye tarifi
- Pirinç pilavı tarifi
- Kadayıf sarma tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün podcast'i