Akşam Postası | 17 Ocak 2022

Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka sayıları...Devamını oku...

Meteoroloji tarih verdi: Kar İstanbul'da 24 saat kalacak! Devamını oku...

Memurluk için kadrolar açıldı! Başvuru yapılacak! En düşük emekli maaşı...Devamını oku...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren fatura yardımlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Devamını oku...

Bu gene sahip kişiler Covid- 19'u hafif atlatıyor. Devamını oku...

İtalya'da bir hemşirenin, aşı karşıtı kişilere 'aşı yapıyormuş gibi yaptığı' görüntüler şaşkına çevirdi. Devamını oku...

27 yıl sonra tecavüzden aklandı. Devamını oku...

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Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 2017 senesinde hayatını kaybeden İbrahim Erkal’ın bilinmeyen vasiyeti ortaya çıktı. Demet Akalın, İbrahim Erkal’ın vasiyetini canlı yayında açıkladı. - Devamını oku

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal, 1,5 milyon dolara tripleks villa aldı. Topal, geniş kapsamlı bir tadilat başlattı. Ailesiyle Acarkent’ta aldığı villaya taşınmak için gün sayıyor. İşte Zuhal Topal'ın yeni yuvası. - Devamını oku

Mahmut Tuncer, ‘Uykusuzlar Kulübü’ isimli programa katıldı. Program esnasından yaptığı açıklamalarla ekran başındaki izleyici güldüren Mahmut Tuncer, yaptığı bir itirafla ise dikkatleri üzerine çekti. - Devamını oku

İddialı sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çıkan bu dedikodunun ardından Gülşen ve Ozan Çolakoğlu cephesinden nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu. - Devamını oku

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Trabzonspor banko, Galatasaray 100'e katlıyor - Devamını oku...

Yusuf Yazıcı yarın resmen yeni takımına katılacak: Sağlık kontrolleri için Rusya'ya gidiyor. - Devamını oku...

Karagümrük, Genoa'dan Davide Biraschi ile sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Galatasaray'da 'Torrent, Terim'den 10 kat iyi' mesajı ortalığı karıştırdı: Arda Turan açıklama yaptı - Devamını oku...

Galatasaray küme düşme hattına yaklaşıyor: 6 puan kaldı - Devamını oku...