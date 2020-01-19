Akşam Postası | 19 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. (Hafter'in Yunanistan'a gitmesi) Hiçbir kıymetiharbiyesi yok. Hele hele bizim nazarımızda hiçbir kıymetiharbiyesi yok." dedi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki Libya Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Devamını oku...

Berlin'deki kritik Libya zirvesi öncesi Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Yavuz Sondaj Gemisi'nin Kıbrıs Adası'nın güneyindeki "G" ruhsat sahasına intikal ettiğini duyurdu. Devamını oku...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 7 ilde 9 sahada petrol arama ruhsatı verildi. Devamını oku...

Demokratik Sol Parti (DSP) Kurucu Genel Başkanı, merhum başbakanlardan Bülent Ecevit'in 97 yaşında hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'in cenazesi, Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine dualar eşliğinde defnedildi. Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nın uyku kabinlerini (sleepod) 9 Euro'dan hizmete sunmasının ardından uyku yarışına Sabiha Gökçen Havalimanı dahil oldu. Sabiha Gökçen’de uçak beklerken bir saatlik uyku için ödemeniz gereken ücret 7 Euro. Devamını oku...

AA Genel Müdürü Kazancı, "Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı" dedi. Devamını oku...

Meteoroloji'den yapılan son dakika haberine göre, Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere bugün etkili olacak yağışların yarın kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşürmesi bekleniyor. Yapılan tahminlere göre ise İstanbul'a perşembe ve cuma günü kar yağması bekleniyor. Devamını oku...





Dünya

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının son anlarına ilişkin detayları anlattığı konuşması ilk kez medyaya yansıdı. ABD Başkanı, ölüm emrini verdiği anları "Ondan sonra aniden boom' Son hatırladığım şey; 'Bu adam nerede' dedim" sözleriyle tasvir etti. Devamını oku...

Avustralya’da 4 aydır söndürülemeyen yangınlar 1 milyardan fazla memeli hayvan, kuş ve sürüngenin ölümüne yol açtı. On binlercesi ölen koalaların sayısı 20 binin altına düştü. Hayatta kalmayı başaranlar ise küle dönen doğal yaşam alanlarında açlık ve susuzluktan ölme tehlikesi ile karşı karşıya. Devamını oku...

Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye’ye karşı aldığı önlemler arasında bulunan mali yardım kesintisi devreye sokuluyor. Devamını oku...

Çin’de gizemli virüsün yol açtığı solunum hastalığı yüzünden gerçekleşen ikinci ölümün ardından, ABD havalimanlarının Çin’den gelen yolcuları sağlık taramasından geçirmeye hazırlandığı bildirildi. Devamını oku...





Spor

Vedat Muriç 'kırmızı kartı kasten gördü' dedikodularına son noktayı koydu. - Devamını oku...

Lukas Podolski Antalyaspor'la 1.5 yıllığınaanlaştı. Alman yıldız havaalanında kendisiyle özdeşleşen şekilde çayını içti ve taraftarları selamladı. - Devamını oku...

1,5 yıl aradan sonra ringlere dönen Conor McGregor, 40 saniyede nakavtla kazandı. - Devamını oku...





Magazin

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu’ndan iyi haber geldi. Geçtiğimiz günlerde bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Tevetoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devamını oku...

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 234 gün yoğun bakımda yatan ve taburcu olduktan sonra da üç kez hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, vasiyetini hazırlattı. Devamını oku...





Günün iyi haberi

19 Ocak Pazar, #gününiyihaberi - Metroda ilham gelince şarkı sözü yazmaya başlayan Gülşen'in fotoğrafındaki meraklı yolcu şöhret oldu. - Devamını oku...





Günün şarkısı