Türkiye Akşam Postası | 2 Temmuz 2020

Akşam Postası | 2 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 2 Temmuz 2020

Bugün neler mi oldu? Tek seferde okumak ve gündemden uzak kalmamak için biz sana özetleyelim! İşte Posta ile Akşam Postası.

02 Temmuz 2020, Perşembe 17:44 Son Güncelleme:
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  • Defne Samyeli, “Bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı. Devamını oku...
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Terbiyeli sebze çorbası
  • Nohut yemeği
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Magnolia tatlısı 

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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