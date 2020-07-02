Akşam Postası | 2 Temmuz 2020
Bugün neler mi oldu? Tek seferde okumak ve gündemden uzak kalmamak için biz sana özetleyelim! İşte Posta ile Akşam Postası.
02 Temmuz 2020, Perşembe 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Ankara için 15 günlük kısıtlama. Devamını oku...
- 2 yaşındaki Melek Memiş'ten kötü haber geldi. Devamını oku...
- Yürüyüşe katılan vekillerde corona virüs tespit edildi. Devamını oku...
- Çöl sıcakları geliyor. Devamını oku...
- Bakan Albayrak: Son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı. Devamını oku...
- Sabiha Gökçen metrosu için tarih verildi. Devamını oku...
- İkranur'un babası kızının konuşacağı için öldürülmüş olabileceğini açıkladı. Devamını oku...
- Nakdi ücret desteği ödemeleri tarihi açıklandı. Devamını oku...
- Yusuf Gurubi'nin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Devamını oku...
- Ayasofya kararı 15 gün içinde verilecek. Devamını oku...
Dünya
- İngiltere'den, Türkiye'ye uçuş yasağı için yeni karar. Devamını oku...
- Rusya'da halk Putin'i destekledi. Devamını oku...
Spor
- Muslera antrenmanlara başladı. Devamını oku...
- Nagatomo, Galatasaray'da son antrenmanına çıktı. Devamını oku...
Magazin
- Defne Samyeli, “Bir buçuk yıldır kiramı alamıyorum. Gönderdiğim notlara da geri dönmüyor” diyen ev sahibi Yusuf Araz hakkında gerçek dışı açıklama yaparak kamuoyunda adını karaladığı iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açtı. Devamını oku...
- Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses'i kızdıracak açıklamalar... Devamını oku...
- Ünlü şarkıcılar Yıldız Tilbe ve Yeşim Salkım, önceki akşam Ulus'ta bir mekanda buluştu. Menajer Haluk Şentürk'ün doğum gününü kutlayan ikili, mekan çıkışı objektiflere poz verdi. Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Terbiyeli sebze çorbası
- Nohut yemeği
- Sebzeli bulgur pilavı
- Magnolia tatlısı