Akşam Postası | 21 Haziran 2021

Kabine toplantısı başladı. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Devamını oku...

'Dikkat bomba var' notuyla cesetleri bulunmuştu! Anne ve oğlunun ölüm nedeni belli oldu.Devamını oku...

5000 lira hesaba yatırılacak! Bakan duyurdu, bugün başladı...Devamını oku...

İstanbul depreminin ardından flaş uyarı: Biz deniz içerisinde bekliyoruz, ama...Devamını oku...

Polis merkezinde hayatını kaybetmişti! Kamera görüntüleri ortaya çıktı!Devamını oku...

Cinayeti 'akıllı saat' detayı çözmüştü! Ailesi harekete geçti: Mezar taşındaki fotoğraf kaldırılacak. Devamını oku...

ABD’nin patlayıcı testi dünyayı şoke etti! 3.9 büyüklüğünde deprem oldu…Devamını oku...

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan 'Masterchef' yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşacak. 'MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Devamını oku...

İspanya’nın İbiza isimli adasında tatil yapan Şeyma Subaşı, sık sık Instagram sayfasından kareler paylaşıyor. Subaşı, şimdi ise arkadaşlarıyla spor yaptığı anlara dair bir fotoğrafını paylaştı. Devamını oku...

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi (47), sevgilisi Dinç Aydoğdu (27) ve oğlu Aslan Leon ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güzel oyuncu, görenleri kendine hayran bıraktı. Devamını oku...

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Khloe Kardashian, hakkında çıkan haberler konusunda sessizliğini bozdu. 36 yaşındaki Kardashian, sadece bir kez ameliyat olduğunu söyledi. Devamını oku...

Türkiye Milli Takımı'na ait otobüs, kafilenin kaldığı otelin önünde beklerken ön camına asılan bir not dikkat çekti. Bir süre kimsenin fark etmediği notta 'Fenerbahçe düşmanı Şenol Güneş' yazıyordu. - Devamını oku...

Halil Dervişoğlu, İsviçre maçı öncesindeki antrenmanda Enes Ünal ve Cengiz Ünder'le tartışma yaşadı. - Devamını oku...

Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaştı ve 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin UEFA'dan gelen haberle canı sıkıldı. Genel raporları inceleyen profesyoneller, maddi olarak en riskli kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtti. Başkan Ali Koç da rapordaki bu durumu bizzat açıkladı. - Devamını oku...