Akşam Postası | 22 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret ile ilgili "Jestimizi yaparız" müjdesinin ardından Türk-iş, DİSK ve TİSK’in asgari ücret teklifleri belli oldu. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal’in Libya’daki adımlarını biliyoruz. O zaman ne arıyordu. O zaman bizim de Libya’ya gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Türkiye ne Suriye’deki adımlarından ne de Libya’daki adımlarından kesinlikle geri dönmeyecektir." dedi. Devamını oku...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi. Devamını oku...

Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışması ile ilgili konuşan Öztrak, "Genel başkanımız bu konunun incelenmesi talimatını verdi." dedi. Devamını oku...

Sözleşmeli öğretmenler için ara tatilde tayin imkanı tanınması yönündeki talebe Milli Eğitim Bakanlığından olumlu yanıt geldi. Devamını oku...

İstanbul Beyoğlu'nda şiddetli lodos iş hanının çatısını uçurdu. Çatının sokağa düştüğünü gören bir kişi can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. Devamını oku...





Dünya

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Dezful ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Devamını oku...

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu en az 20 kişi yaşamını yitirdi, en az 12 kişi de yaralandı. Devamını oku...

Esed rejimi, Rusya ve İran destekli grupların İdlib'e saldırıları nedeniyle son 2 günde en az 25 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti. Devamını oku...

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Eşref Gani’nin yeniden cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu. Devamını oku...





Spor

Monaco maçında dizinden sakatlanan Yusuf Yazıcı'nın durumunun ciddi olabileceği açıklandı. - Devamını oku...

-Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi.

-FIFA, Kadınlar Dünya Kupası'nı iki yılda bir düzenlemeyi düşünüyor - Devamını oku...





Magazin

-Acun Ilıcalı ve 'O Ses Türkiye' ekibi, 20 Aralık Cuma akşamı 'MasterChef'e katıldı. Hadise ise programa katılmadı. Programda olmayan Hadise'nin neden gelemediği ortaya çıktı. -Devamını oku...

-Demet Şener (42) ile eski basketbolcu eşi Cenk Küpeli (34), önceki gün City's AVM'de görüntülendi. Şener ve Küpeli, yürüyen merdivenlerden öpüşe öpüşe indi. -Devamını oku...

-Kasım ayında anne olan oyuncu Müge Boz, Etiler'de görüntülendi. Boz, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. -Devamını oku...

-56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

Şubat 2019'da hayatını kaybeden efsane modacı Karl Lagerfeld'in kendi adını taşıyan markası, artık tasarımlarında gerçek kürk kullanmayacağını açıkladı. - Devamını oku...





Günün şarkısı