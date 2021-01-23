Türkiye Akşam Postası | 23 Ocak 2021

Akşam Postası | 23 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 23 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğramış corona virüs görüldü. Türkiye ile Rusya arasında corona virüs aşı anlaşması imzalandı. Ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti. Daha fazlası için Akşam Postası.

23 Ocak 2021, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Tarhana çorbası
  • Biftek kızartma
  • Pirinç pilavı
  • Sütlaç

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SIRADAKİ HABER Rusya'dan açıklama: Türkiye ile aşı anlaşması imzalandı