Akşam Postası | 23 Ocak 2021

Sinemanın gülen yüzüydü Ayşen Gruda, Yeşilçam'da bizi mutlu eden her filmde yer aldı. Kötü ya da nemrut tek bir yolu yoktu. Bunun tek nedeni olabilir, dışarı taşan yaşam enerjisi. Türk tiyatrosuna ve sinemasına damgasını vuran, ekranda da unutulmaz karakterler yaratan usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı iki yıl oldu. -