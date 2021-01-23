Akşam Postası | 23 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğramış corona virüs görüldü. Türkiye ile Rusya arasında corona virüs aşı anlaşması imzalandı. Ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti. Daha fazlası için Akşam Postası.
23 Ocak 2021, Cumartesi 17:43 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli fırkateynin suya iniş törenine katıldı -Devamını oku...
- Diyarbakır'da bir kişide mutasyona uğramış corona virüs görüldü -Devamını oku...
- Yeni binalarda yağmur suyunu toplamak için sistem oluşturulacak -Devamını oku...
- Riskli binalar artık kiraya verilemeyecek -Devamını oku...
- GSS ve Bağ-Kur prim borçluları yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek -Devamını oku...
Dünya
- Rusya'dan açıklama: Türkiye ile aşı anlaşması imzalandı -Devamını oku...
- Bill Gates, corona virüs aşısı oldu -Devamını oku...
- Donald Trump'ın azil davasının tarihi belli oldu -Devamını oku...
- Ünlü sunucu Larry King hayatını kaybetti -Devamını oku...
- Azerbaycan 4.3 büyüklüğünde deprem ile sallandı -Devamını oku...
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Magazin
- Sinemanın gülen yüzüydü Ayşen Gruda, Yeşilçam'da bizi mutlu eden her filmde yer aldı. Kötü ya da nemrut tek bir yolu yoktu. Bunun tek nedeni olabilir, dışarı taşan yaşam enerjisi. Türk tiyatrosuna ve sinemasına damgasını vuran, ekranda da unutulmaz karakterler yaratan usta oyuncu Ayşen Gruda aramızdan ayrılalı iki yıl oldu. - Devamını oku...
- Ceyda Düvenci’nin eski eşi Engin Akgün: Kızımı polemik konusu yaptırmam. - Devamını oku...
- Sağlık sorunları nedeniyle ‘Sefirin Kızı’ dizisine veda eden Neslihan Atagül’ün son görüntüsü ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Tarık Mengüç'ün babası Yaşar Mengüç, organ yetmezliği nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. - Devamını oku...
- Önceki gün set çıkışı evine dönerken görüntülenen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. -Devamını oku...
- Seçil Gür & Serdar Ortaç: Cinsellik ilişkinin yüzde 100'üdür. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Biftek kızartma
- Pirinç pilavı
- Sütlaç
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