Akşam Postası | 23 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Normalleşme öncesi 15 gün tam kapanma mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim yasasında önemli değişiklik. Okan Buruk Fenerbahçe ile görüşmediğini açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
23 Şubat 2021, Salı 18:15 Son Güncelleme:
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- Yunan F-16'ları 'TCG Çeşme' gemisini taciz etti, anında yanıt verildi! Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim yasasında önemli değişiklik! 'Gerek yok' dedi. Devamını oku...
- Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu. Devamını oku...
- AK Partili Özlem Zengin'e hakaret eden kişi tutuklama talebiyle adliyeye getirildi.Devamını oku...
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- İtalya’nın tatil kasabası Camogli'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle mezarlığın büyük bir kısmı yıkıldı. O anlar kamerada. Devamını oku...
- Rusya’da kamyonun kafeye daldığı anlar kameraya yansıdı. Devamını oku...
- Aaron Boupendza, Rus ekibi Krasnodar ile anlaştı. Krasnodar, Boupendza için Hatayspor'a 8.5 milyon euro ödeyecek. Gabonlu oyuncu haziran ayından itibaren Rusya'da forma giyecek. - Devamını oku...
- Fenerbahçe ile beIN Sports arasında başlayan anlaşmazlık büyüyerek devam ediyor. Son olarak teknik direktör Erol Bulut'un beIN Sports sunucusu Güntekin Onay ile yaşadığı polemik ve beIN Sports kanalından gelen açıklama, işleri iyice karıştırdı. Konu mahkemelik olacak. - Devamını oku...
- Josef de Souza Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklif sürecini anlattı. - Devamını oku...
- Ali Koç ve Emre Belözoğlu, oynanan oyunu masaya yatırdı. Başkan'ın Belözoğlu'na "20 tane transfer yaptık. Kimsede olmayan kadroyu eline verdik. Mart ayındayız ama kaleye gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" dediği öğrenildi. - Devamını oku...
- Okan Buruk Fenerbahçe ile görüşmediğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada fakat gerçek değil" dedi. - Devamını oku...
- Christoph Daum, Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- TARHANA ÇORBASI
- FIRINDA ÇUPRA
- ÇOBAN SALATA
- SUFLE
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