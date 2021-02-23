Akşam Postası | 23 Şubat 2021

Sigorta parası için hamile eşini uçuruma itmişti, turist o anları kameraya kaydetmiş!

Bitcoin sert düştü: Bir gecede tam 10 bin dolar!

Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu.

İtalya’nın tatil kasabası Camogli'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle mezarlığın büyük bir kısmı yıkıldı. O anlar kamerada.

Aaron Boupendza, Rus ekibi Krasnodar ile anlaştı. Krasnodar, Boupendza için Hatayspor'a 8.5 milyon euro ödeyecek. Gabonlu oyuncu haziran ayından itibaren Rusya'da forma giyecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe ile beIN Sports arasında başlayan anlaşmazlık büyüyerek devam ediyor. Son olarak teknik direktör Erol Bulut'un beIN Sports sunucusu Güntekin Onay ile yaşadığı polemik ve beIN Sports kanalından gelen açıklama, işleri iyice karıştırdı. Konu mahkemelik olacak. - Devamını oku...

Josef de Souza Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklif sürecini anlattı. - Devamını oku...

Ali Koç ve Emre Belözoğlu, oynanan oyunu masaya yatırdı. Başkan'ın Belözoğlu'na "20 tane transfer yaptık. Kimsede olmayan kadroyu eline verdik. Mart ayındayız ama kaleye gidemiyoruz. Bu takımın sorunu ne?" dediği öğrenildi. - Devamını oku...

Okan Buruk Fenerbahçe ile görüşmediğini açıkladı. Sabah gazetesine konuşan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif almadım. Bu gibi iddialar var ortada fakat gerçek değil" dedi. - Devamını oku...