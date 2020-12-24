Akşam Postası | 24 Aralık 2020

Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Bahattin Şimşek, verdiği ve vermediği kararlarla maçtan daha çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı, Başakşehir'in ise 2 oyuncusunun ve hocasının kırmızı kart gördüğü maç için yapılan yorumlardan bazıları şöyle: