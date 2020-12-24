Akşam Postası | 24 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, İstanbul için sarı uyarı yapıldı, Tayvan'da corona virüs bulaştıran pilot görevden alındı.
24 Aralık 2020, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Gündem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı -Devamını oku...
- İstanbul ve Ankara'nın yeni başsavcıları belli oldu -Devamını oku...
- Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı -Devamını oku...
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su kesintisi açıklaması -Devamını oku...
- Uber yeniden Türkiye'de faaliyete geçiyor -Devamını oku...
Dünya
- Tayvan'da corona virüs bulaştıran pilot görevden alındı -Devamını oku...
- Sputnik V aşısının ikinci dozu uygulanmaya başladı -Devamını oku...
- Ünlü manken Stella Tennant evinde ölü bulundu -Devamını oku...
- Eczacı yanlışlıkla 4 doz corona virüs aşısı oldu -Devamını oku...
Magazin
- Beyza Uyanoğlu, Bahar Şer ve Feryal Gülman, SMA-TİP-1 hastası olan 19 aylık Eylül Öztürk için sosyal medyadan kampanya başlattı. 27 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş'ın eşyaları, SMA hastası Eylül bebeğin tedavisi için satılacak. - Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Eren Vurdem'in, müzisyen Derya Yıldırım ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Çift, nazar korkusu nedeniyle ortalıkta görünmemeye çalışıyor. - Devamını oku...
- 2018 yılında geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri’nin 6 yıllık nişanlısı Vildan Örnek, oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emrem ile önceki gün evlendi. - Devamını oku...
- Hepsi Grubu ile tanınan Cemre Kemer, sevgilisi Emre Medina ile dün sürpriz bir şekilde sade bir törenle evlendi. - Devamını oku...
- 'Geberin hepiniz' diye bağıran Kerimcan Durmaz: Beraat kararı aldım. - Devamını oku...
- Amerikalı sevgilisinden bir erkek bebek bekleyen Meryem Uzerli, ocak ayının ilk haftasında bebeğini kucağına alacak. -Devamını oku...
Spor
- PSG, Thomas Tuchel'in görevine son verdi -Devamını oku...
- Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı hakemi Bahattin Şimşek, verdiği ve vermediği kararlarla maçtan daha çok konuşuldu. Fenerbahçe'nin 4-1 kazandığı, Başakşehir'in ise 2 oyuncusunun ve hocasının kırmızı kart gördüğü maç için yapılan yorumlardan bazıları şöyle: -Devamını oku...
- Jeremain Lens halinden memnun: İstanbul dışına adım atmam -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Patates oturtma yemeği
- Fırın makarna
- Kıbrıs tatlısı