Türkiye Akşam Postası | 24 Aralık 2020

Akşam Postası | 24 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 24 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, İstanbul için sarı uyarı yapıldı, Tayvan'da corona virüs bulaştıran pilot görevden alındı.

24 Aralık 2020, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Mercimek çorbası
  • Patates oturtma yemeği
  • Fırın makarna
  • Kıbrıs tatlısı

Tarifler için tıklayın

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