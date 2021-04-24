Akşam Postası | 24 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! TSK'dan Metina'ya kara harekatı. İsrail'de aylar sonra bir ilk, koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı. Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.
24 Nisan 2021, Cumartesi 17:53 Son Güncelleme:
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- TSK'dan Metina'ya kara harekatı! -Devamını oku...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan komuta merkezine bağlandı: Amacımız tehditleri bertaraf etmektir -Devamını oku...
- Uzman isimler TSK'nın kuzey Irak operasyonunu değerlendirdi, Metina bölgesi neden önemli? -Devamını oku...
- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Faruk Fatih Özer' açıklaması -Devamını oku...
- Fatih Faruk Özer İnterpol'ün aradığı 30'uncu Türk oldu -Devamını oku...
- Prof. Dr. Orhan Şen'den yaz günleri müjdesi! Yağışlar yerlerini güneşli havaya bırakıyor -Devamını oku...
- İsrail'de aylar sonra bir ilk, koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı -Devamını oku...
- Hindistan'da sağlık sistemi çöküyor, oksijen tankları trenlerle taşınıyor -Devamını oku...
- Özcan Deniz’in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Feyza Aktan, oğlunun bakıcısı Gülnaz’ı eşyalarını almakla suçlayıp darbettiği iddia edildi. Deniz’in evinde çalışmaya devam eden bakıcının darp görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...
- Şarkıcı İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün Kuruçeşme sahilinde görüntülendi. Dokuz çocuk sahibi olan Yıldızhan, dünyaca ünlü Beckham ailesine benzetilmesiyle ilgili yorum yaptı. Devamını oku...
- Oyuncu ve eski manken Emine Ün kötü haberi duyurdu. Ün, İşadamı eşi Tolga Karakaş'tan boşanacağını açıkladı. Devamını oku...
- Milyarder sosyal medya yıldızı Kim Kardashian (40), avukat olmak için evin bahçesinde hukuk çalıştı. Devamını oku...
- Nihal Candan, eski sevgilisi Hakan Boy’un vefatı sonrası ilk kez konuştu. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla hafızalarda yer edinen 25 yaşındaki genç kadın “Sayenizde haberdar” oldum dedi. Devamını oku...
- Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu -Devamını oku...
- Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor -Devamını oku...
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan başkanlık açıklaması -Devamını oku...
- Kyrie Irving'in oruç açıklaması: 'Kutsanmış hissediyorum' -Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yayla çorbası,
- Mantı
- Pancar salatası
- Şekerpare tatlısı