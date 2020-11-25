Akşam Postası | 25 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli corona aşısı için tarih verdi. Bakan Koca, 3 kentin il sağlık müdürünü uyardı. Corona virüsten hayatını kaybedenler tek tek mezardan çıkartılıyor. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:
25 Kasım 2020, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan yerli corona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulamayı planlıyoruz. Devamını oku...
- Bakan Koca, yerli Tetanos- Difteri aşısı için müjdeyi verdi. Devamını oku...
- Uygulama ile eşinin şiddetinden kurtuldu.Devamını oku...
- Lüks cipin içinde infaz: 2 kişi hayatını kaybetti.Devamını oku...
- Uğur Şahin'in corona virüs aşısı Hacettepe'de böyle saklanıyor.Devamını oku...
- Hangi ülke aşısı daha güvenilir? Cerrahpaşa'dan yanıt geldi.Devamını oku...
- Bakan Koca, 3 kentin il sağlık müdürünü uyardı: Daha gayretli çalışmalıyız.Devamını oku...
- Memur ve emeklilere yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Devamını oku...
- İstanbul'da ilk mağazasını açan Et ve Süt Kurumu'na yoğun talep var. Devamını oku...
Dünya
- Corona virüsten hayatını kaybedenler tek tek mezardan çıkartılıyor. Devamını oku...
- Elon Musk, Bill Gates'i geçti. Devamını oku...
- Corona virüsü 'durdurulamaz' hale getiren '614G' isimli mutasyon. Devamını oku...
- Mars'ta görev yapacak kişilerde olması gereken temel özellik belli oldu. Devamını oku...
Magazin
- Corona virüse yakalanan Fulya Öztürk canlı yayında yaşadıklarını anlattı - Devamını oku...
- Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf etti. - Devamını oku...
- Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi ikinci bebeklerini bekliyor. Çift, bu güzel haberi sosyal medyadan duyurdu. - Devamını oku...
- Kimisi okuduğu kitaptan etkilendi, kimisi sağlığından endişelendi kimisi de bırakmak zorunda kaldı. Daha önce sigara içen ve sonrasında bırakan ünlü isimlerin kim olduğunu biliyor musunuz? - Devamını oku...
- Sivaslılar toplansın! Sivaslı genetiği diye bir şey varmış... Bakın Sivas'tan ne yetenekler, ne güzellikler ne güçler çıkmış... İşte Sivaslı bazı ünlü isimler... - Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'ın aralık ayındaki genel kurul başvurusu corona virüs engeline takıldı. Aralık ayında yapılması için başvurulan olağanüstü genel kurul 2021 yılına kaldı. - Devamını oku...
- Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı. - Devamını oku...
- Alex de Souza: Artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Hamsi kuşu
- Çoban salata
- Sarma kadayıf