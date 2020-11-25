Akşam Postası | 25 Kasım 2020

Kimisi okuduğu kitaptan etkilendi, kimisi sağlığından endişelendi kimisi de bırakmak zorunda kaldı. Daha önce sigara içen ve sonrasında bırakan ünlü isimlerin kim olduğunu biliyor musunuz? -

Sivaslılar toplansın! Sivaslı genetiği diye bir şey varmış... Bakın Sivas'tan ne yetenekler, ne güzellikler ne güçler çıkmış... İşte Sivaslı bazı ünlü isimler... -