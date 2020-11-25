Türkiye Akşam Postası | 25 Kasım 2020

Akşam Postası | 25 Kasım 2020

Türkiye

Akşam Postası | 25 Kasım 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli corona aşısı için tarih verdi. Bakan Koca, 3 kentin il sağlık müdürünü uyardı. Corona virüsten hayatını kaybedenler tek tek mezardan çıkartılıyor. İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları:

25 Kasım 2020, Çarşamba 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Erdoğan yerli corona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulamayı planlıyoruz. Devamını oku...
  • Bakan Koca, yerli Tetanos- Difteri aşısı için müjdeyi verdi. Devamını oku...
  • Uygulama ile eşinin şiddetinden kurtuldu.Devamını oku...
  • Lüks cipin içinde infaz: 2 kişi hayatını kaybetti.Devamını oku...
  • Uğur Şahin'in corona virüs aşısı Hacettepe'de böyle saklanıyor.Devamını oku...
  • Hangi ülke aşısı daha güvenilir? Cerrahpaşa'dan yanıt geldi.Devamını oku...
  • Bakan Koca, 3 kentin il sağlık müdürünü uyardı: Daha gayretli çalışmalıyız.Devamını oku...
  • Memur ve emeklilere yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Devamını oku...
  • İstanbul'da ilk mağazasını açan Et ve Süt Kurumu'na yoğun talep var. Devamını oku...


Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya


Magazin

  • Corona virüse yakalanan Fulya Öztürk canlı yayında yaşadıklarını anlattı - Devamını oku...
  • Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf etti. - Devamını oku...
  • Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi ikinci bebeklerini bekliyor. Çift, bu güzel haberi sosyal medyadan duyurdu. - Devamını oku...
  • Kimisi okuduğu kitaptan etkilendi, kimisi sağlığından endişelendi kimisi de bırakmak zorunda kaldı. Daha önce sigara içen ve sonrasında bırakan ünlü isimlerin kim olduğunu biliyor musunuz? - Devamını oku...
  • Sivaslılar toplansın! Sivaslı genetiği diye bir şey varmış... Bakın Sivas'tan ne yetenekler, ne güzellikler ne güçler çıkmış... İşte Sivaslı bazı ünlü isimler... - Devamını oku...

Spor

  • Galatasaray'ın aralık ayındaki genel kurul başvurusu corona virüs engeline takıldı. Aralık ayında yapılması için başvurulan olağanüstü genel kurul 2021 yılına kaldı. - Devamını oku...
  • Süper Lig'de Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu. MHK, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Tugay Kaan Numanoğlu'nu atadı. - Devamını oku...
  • Alex de Souza: Artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Ezogelin çorbası
  • Hamsi kuşu
  • Çoban salata 
  • Sarma kadayıf

Tarifler için tıklayın

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