Akşam Postası | 27 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Valiler duyurdu. Gökçeada'da tekne faciası, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti. Hafta içi ve hafta sonu yasakları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne zaman bitecek? Daha fazlası için Akşam Postası.
27 Şubat 2021, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 vurgusu -Devamını oku...
- İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması -Devamını oku...
- Gökçeada'da tekne faciası, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti -Devamını oku...
- İstanbul Boğazı donacak mı, donmayacak mı? Uzmanlar ikiye ayrıldı -Devamını oku...
- Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Valiler duyurdu -Devamını oku...
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- MEB resmen duyurdu! Yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar... -Devamını oku...
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- Hafta içi ve hafta sonu yasakları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne zaman bitecek? -Devamını oku...
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