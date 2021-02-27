Akşam Postası | 27 Şubat 2021

Hafta içi ve hafta sonu yasakları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne zaman bitecek?

MEB resmen duyurdu! Yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar...

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Valiler duyurdu

İstanbul Boğazı donacak mı, donmayacak mı? Uzmanlar ikiye ayrıldı

Giydiği kürkler için daha önce defalarca eleştirilen Bülent Ersoy, bu sevdasından vazgeçmiyor. Ünlü sanatçının kürkü için 55 tilkinin öldürüldüğü iddia edildi. - Devamını oku...

Seren Serengil, Sadakatsiz dizisinde Derin'i canlandıran Melis Sezen ile fotoğraf paylaşan Cansu Dere’ye tepki gösterdi. Seren Serengil'in paylaşımına kimse anlam veremedi. - Devamını oku...

Metin Yüncü'nün eski eşi Mediha Ersoy'dan magazinden gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Mediha Ersoy, Songül Karlı'nın eşini elinden aldığı iddia ederek, "Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı" dedi. - Devamını oku...

Geçen yıl, denetim yapan polislere küfür ve hakaret eden oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu ile bir arkadaşı, hakim karşısına çıkacak. İkilinin 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor. - Devamını oku...

Emel Müftüoğlu: Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'a laf atmadı. - Devamını oku...