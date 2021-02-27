Türkiye Akşam Postası | 27 Şubat 2021

Akşam Postası | 27 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 27 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan normalleşme açıklaması: Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika kararı! Valiler duyurdu. Gökçeada'da tekne faciası, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk hayatını kaybetti. Hafta içi ve hafta sonu yasakları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne zaman bitecek? Daha fazlası için Akşam Postası.

27 Şubat 2021, Cumartesi 17:37 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yoğurt çorbası
  • Kirde kebabı
  • Domatesli pilav
  • Galeta unlu tatlı

Tarifler için tıklayın

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