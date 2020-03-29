Akşam Postası | 29 Mart 2020

Günün şarkısı





Gündem

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevinden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Cahit Turhan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında “seferberlik önlemlerine” yeterli desteği vermediği iddia edildi. Devamını oku...

7 maddelik tedbir paketinde yer alan, şehirler arası seyahat kısıtlamasında özel aracını kullananlar için yapılacak uygulamalar belli oldu. Devamını oku...

İstanbul'da corona virüs şüphelisi hastayı almaya giden 112 ekibi saldırıya uğradı. Saldırgan önce hastanın kimliğini sordu, cevap alamayınca ise aracı ile ambulansın önünü keserek camlarını kırdı. Devamını oku...

Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüsü atlatmış kişilerden elde edilecek olan immün plazmayı 12 hasta üzerinde denemek için klinik çalışmalara başlayacaklarını duyurdu. Devamını oku...

Gaziantep Valiliği, “kentte yeni tip corona virüs salgını nedeniyle toplu mezar hazırlandığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.Devamını oku...

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin 7-11 nisan arasında verileceğini duyurdu. Devamını oku...





Dünya

Corona virüs hava yoluyla bulaşır mı? Dünya Sağlık Örgütü açıkladı...Devamını oku...

Corona virüsü salgınının etkisi altına aldığı Avrupa'da ülkeler ciddi önlemler alarak salgından korunmaya ve minimum kayıp vermeye uğraşsa da, bir ülke var ki dünyaya diz çöktüren salgını neredeyse hiç önemsemiyor...Devamını oku...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan corona virüs salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da uzmanlardan flaş bir iddia ortaya atıldı.Devamını oku...

İspanya son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 838 artışla 6 bin 528'e yükseldi. İran'da son 24 saatte 123 kişi daha can verdi. İşte salgın nedeniyle dünyadaki son durum...Devamını oku...





Magazin

49 yaşındaki Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan "oy corona" adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Petakkaya'nın, çalışmaya ara vermeyen bir dizi setinden paylaştığı video sosyal medyada olay oldu. Devamını oku...

Yıllardır ABD-New York’ta yaşayan popçu Demet Sağıroğlu corona virüs kaptığı iddiasını doğruladı. Devamını oku...

Kim Kardashian, 60 dolarlık acil yardım kitinin tanıtımından 1 milyon dolar kazandı. Devamını oku...





Atletico Madrid'in gençlik akademisinde oynayan 14 yaşındaki Christian Minchola, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Ernesto Valverde'nin ardından temasa geçilen Xavi, Barca'nın teklifini reddetmişti. 40 yaşındaki teknik adam, artık bu göreve hazır olduğunu açıkladı. Xavi, Barcelona'ya yakın. - Devamını oku...

Abdürrahim Albayrak'la beraber eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak da corona virüse yakalanmıştı. Hikmet Albayrak'ın corona virüsü yendiği açıklandı. - Devamını oku...





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