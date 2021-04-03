Akşam Postası | 3 Nisan 2021

Üsküdar'daki ağaçları kesmek için 35 bin lira almışlar -Devamını oku...

CHP'li Özgür Karabat'a şantaj davasında karar! Tahliye edildiler -Devamını oku...

İzmit Körfezi'ndeki korkutan görüntü! Sebebi şaşırttı -Devamını oku...

500 kişilik parti düzenlediler, sosyal medya içeriği bahanesi sundular -Devamını oku...

SoloTürk hayranı Safa'ya hastanede duygusal sürpriz -Devamını oku...

Üsküdar'da sahili bu kez turistler doldurdu -Devamını oku...

Bodrum'da 2400 yıllık lahit kapağı açıldı -Devamını oku...

Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar düşüyor yağmur geliyor -Devamını oku...

Muhabir, canlı yayın sırasında mikrofonunu kapıp kaçan köpeği kovaladı -Devamını oku...

Hastanedeki yangın sırasında doktorlar ameliyata devam etti -Devamını oku...

Her yaptığı olay olan genç popçu Aleyna Tilki, tweet'lerinin anlaşılmamasından dert yanarken, 'derin ruhlu' ve 'akıllı' vurgusuyla dikkat çeken bir mesaj yayınladı. - Devamını oku...

Medya dünyasında felaket tellalı olarak tanınan Onur Akay’dan bir üzücü haber daha geldi. Oyuncu Muharrem Erdemir’in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Akay, Erdemir’in corona virüs nedeniyle entübe edildiğini söyledi. - Devamını oku...

Oyuncu Hazar Ergüçlü, dün yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile babasını tanıştırdığına ilişkin paylaşılan fotoğrafın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Fotoğraftaki adam bakın kim çıktı! - Devamını oku...

Uzun süredir yurt dışında sevgilisinin yanında olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi ile Türkiye'ye geldi. Mısırlı erkek arkadaşını ailesiyle tanıştıran Subaşı, evleneceğini duyurdu. Buket Aydın’a konuşan Subaşı, "Sevgilimin malı olmaktan çok memnunum" dedi. - Devamını oku...

Şarkıcı Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, Etiler’de bir restorana girerken objektiflere takıldı. Keyifli olduğu görünen çift, gazetecilere 1 Nisan şakası yaptı. - Devamını oku...

Evrencan Gündüz yeni şarkısı Sen de İnanma ile gündemde. Şarkıyı 2013 yılında 17 yaşında ve kalbi heyecan doluyken yazdığını söyleyen Evrencan Gündüz Sen de İnanma’da birbirine çok aşık oldukları halde, yollarının kesişmesine rağmen bir araya gelemeyen, karşılaşamayan, kavuşamayan bir kadınla bir erkeğin hikayesini anlatıyor. Evrencan ile müzikten babası Asım Can Gündüz’e uzanan konularda sohbet ettik. -Devamını oku...

Boupendza'nın test sonucu belli oldu -Devamını oku...

Yusuf Yazıcı koronavirüse yakalandı -Devamını oku...

Hakaret davasında Ahmet Çakar hakkında hapis cezası istendi -Devamını oku...