Akşam Postası | 30 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.
30 Ocak 2021, Cumartesi 18:13 Son Güncelleme:
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Gündem
- Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kabine toplantısının tarihi belli oldu -Devamını oku...
- Vergi ve bazı alacakların yapılandırmasında son 3 gün -Devamını oku...
- Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı: 3 ölü -Devamını oku...
- Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 10 oldu -Devamını oku...
- Corona virüste Türkiye'ye özgü bir mutasyon ortaya çıkabilir mi? -Devamını oku...
- İstanbul Valiliği: Kabe fotoğrafının yere serilmesi ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı -Devamını oku....
Dünya
- Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakal yediler -Devamını oku...
- Danimarka nüfusundan kat kat fazla aşı aldı -Devamını oku...
Magazin
- Bir süredir Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz, ilişkilerini gizlemediklerini, pandemi nedeniyle hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi. - Devamını oku...
- Nilperi Şahinkaya, bir dijital platformda yayınlanan ’Aynen Aynen’ dizisinde birkaç sezondur Kerem Bürsin ile birlikte rol alıyor. Şahinkaya, rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...
- Betül Demir: Bir erkekle sürekli aynı evde kalamam. Evlilik hayalim yok. - Devamını oku...
- Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu. - Devamını oku...
- Eypio: Rap'in ölüsü bile en kral pop şarkısından daha iyidir. - Devamını oku...
- Onur Büyüktopçu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Projeleriyle ilgili sorular üzerine yeni sezonda kamera arkasında olacağı bir iş yapmak istediğini söyledi. - Devamını oku...
Spor
- Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Anlaşma 1,5 + 1 yıllık. KUlüp detayları pazartesi günü açıklayacağını bildirdi. - Devamını oku...
- 6 aydır kulüpsüz olan Aydın Yılmaz, Menemenspor'la anlaştı. - Devamını oku...
- Alanyaspor'dan Bakasetas ve Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı alan Trabzonspor, Bakasetas'ın maliyetini açıkladı. Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. - Devamını oku...
- Arda Turan bugün 34. yaş gününü kutluyor. Arda'nın en yakın arkadaşlarından Burak Yılmaz da kızları Derin ve Nazlı ile beraber Arda Turan'ın doğum gününü kutladı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe ve Başakşehir'in başkanları İrfan Can Kahveci için buluştu - Devamını oku...
- Sergen Yalçın'ın bizzat açıkladığı ve Beşiktaş'ın bir süredir görüştüğü Hulk, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Sebzeli haşlama
- Pirinç pilavı
- Kıbrıs tatlısı
Günün testi
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