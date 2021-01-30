Akşam Postası | 30 Ocak 2021

İstanbul Valiliği: Kabe fotoğrafının yere serilmesi ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Corona virüste Türkiye'ye özgü bir mutasyon ortaya çıkabilir mi?

Özel İletişim Vergisi oranı yüzde 10 oldu

Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı: 3 ölü

Vergi ve bazı alacakların yapılandırmasında son 3 gün

Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kabine toplantısının tarihi belli oldu

Bagaj parası ödememek için 30 kilo portakal yediler

Bir süredir Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz, ilişkilerini gizlemediklerini, pandemi nedeniyle hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi. - Devamını oku...

Nilperi Şahinkaya, bir dijital platformda yayınlanan ’Aynen Aynen’ dizisinde birkaç sezondur Kerem Bürsin ile birlikte rol alıyor. Şahinkaya, rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Betül Demir: Bir erkekle sürekli aynı evde kalamam. Evlilik hayalim yok. - Devamını oku...

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu. - Devamını oku...

Eypio: Rap'in ölüsü bile en kral pop şarkısından daha iyidir. - Devamını oku...