Türkiye Akşam Postası | 30 Ocak 2021

Akşam Postası | 30 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 30 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Kısıtlamalar kalkıyor mu? Kabine toplantısının tarihi belli oldu. Oğullarını askeri birliğe teslim aile dönüş yolunda kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.

30 Ocak 2021, Cumartesi 18:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gündem

Dünya

Magazin

  • Bir süredir Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz, ilişkilerini gizlemediklerini, pandemi nedeniyle hiç dışarı çıkmadıklarını söyledi. - Devamını oku...
  • Nilperi Şahinkaya, bir dijital platformda yayınlanan ’Aynen Aynen’ dizisinde birkaç sezondur Kerem Bürsin ile birlikte rol alıyor. Şahinkaya, rolüyle ilgili açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...
  • Betül Demir: Bir erkekle sürekli aynı evde kalamam. Evlilik hayalim yok. - Devamını oku...
  • Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da 'Emniyet Amiri Rıza Soylu' karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin, karakolluk oldu. - Devamını oku...
  • Eypio: Rap'in ölüsü bile en kral pop şarkısından daha iyidir. - Devamını oku...
  • Onur Büyüktopçu önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Projeleriyle ilgili sorular üzerine yeni sezonda kamera arkasında olacağı bir iş yapmak istediğini söyledi. - Devamını oku...

Spor

  • Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Anlaşma 1,5 + 1 yıllık. KUlüp detayları pazartesi günü açıklayacağını bildirdi. - Devamını oku...
  • 6 aydır kulüpsüz olan Aydın Yılmaz, Menemenspor'la anlaştı. - Devamını oku...
  • Alanyaspor'dan Bakasetas ve Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı alan Trabzonspor, Bakasetas'ın maliyetini açıkladı. Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. - Devamını oku...
  • Arda Turan bugün 34. yaş gününü kutluyor. Arda'nın en yakın arkadaşlarından Burak Yılmaz da kızları Derin ve Nazlı ile beraber Arda Turan'ın doğum gününü kutladı.  - Devamını oku...
  • Fenerbahçe ve Başakşehir'in başkanları İrfan Can Kahveci için buluştu - Devamını oku...
  • Sergen Yalçın'ın bizzat açıkladığı ve Beşiktaş'ın bir süredir görüştüğü Hulk, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Atletico Mineiro'ya transfer oldu.  - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Mercimek çorbası
  • Sebzeli haşlama 
  • Pirinç pilavı 
  • Kıbrıs tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün testi

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hep birlikte Türkiye’yiz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Arayış
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Güleda Cankel'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı