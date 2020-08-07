Türkiye Akşam Postası | 7 Ağustos 2020

Akşam Postası | 7 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 7 Ağustos 2020

Günün tüm önemli haberleri Posta ile Akşam Postası'nda. Birçok kategoride öne çıkan haberleri topluca buradan takip edebilirsin. İşte Akşam Postası.

07 Ağustos 2020, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem

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Altın fiyatlarında rekordan sonra ateş düştü. -Devamını oku...

Trump, TikTok'u yasaklayan kararı imzaladı. -Devamını oku...

Düğün ve nişan törenleri için yeni genelge. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da açıklama: Hiçbir kıymeti yok. -Devamını oku...

Kim Jong-un'dan 5 yıl sonra bir ilk. -Devamını oku...

Ali Yerlikaya'dan İstanbul'da asker uğurlamaları açıklaması. -Devamını oku...

Fahrettin Koca: Virüsün gerçek yüzünü görebilirsiniz. -Devamını oku...

Abdurrahman Dilipak için 81 ilden suç duyurusu. -Devamını oku...

Ömer Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız. -Devamını oku...

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Magazin

Serdar Ortaç ve Seçil Gür barıştı mı?. -Devamını oku...

Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti ayrılığa dayanamadı. -Devamını oku...

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, vefat eden babasının ardından ilk kez konuştu. -Devamını oku...

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Sinema tarihinin en iyi 10 hapishaneden kaçış filmi -Devamını oku...﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Mercimek çorbası
  • Ev yapımı mantı
  • Mor lahana salatası
  • Sufle tatlısı

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Çiçek saksılama makinası videosu

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