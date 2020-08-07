Akşam Postası | 7 Ağustos 2020
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07 Ağustos 2020, Cuma 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem
Hong Kong, nüfusun tamamına ücretsiz corona testi yapacak. -Devamını oku...
Altın fiyatlarında rekordan sonra ateş düştü. -Devamını oku...
Trump, TikTok'u yasaklayan kararı imzaladı. -Devamını oku...
Düğün ve nişan törenleri için yeni genelge. -Devamını oku...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da açıklama: Hiçbir kıymeti yok. -Devamını oku...
Kim Jong-un'dan 5 yıl sonra bir ilk. -Devamını oku...
Ali Yerlikaya'dan İstanbul'da asker uğurlamaları açıklaması. -Devamını oku...
Fahrettin Koca: Virüsün gerçek yüzünü görebilirsiniz. -Devamını oku...
Abdurrahman Dilipak için 81 ilden suç duyurusu. -Devamını oku...
Ömer Çelik: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız. -Devamını oku...
Merkez Bankası'ndan likidite açıklaması. -Devamını oku...
Magazin
Serdar Ortaç ve Seçil Gür barıştı mı?. -Devamını oku...
Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti ayrılığa dayanamadı. -Devamını oku...
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, vefat eden babasının ardından ilk kez konuştu. -Devamını oku...
Simge Sağın, Gülşah Saraçoğlu için 'Haftalarca özenle hazırladı' demişti: Kopya çıktı. -Devamını oku...
Spor
Badou Ndiaye Beşiktaş'ın radarında. -Devamını oku..
Eğlence
5 adımda erkeklerde aşk acısı -Devamını oku...
Sinema tarihinin en ateşli 10 çifti -Devamını oku...
Sinema tarihinin en iyi 10 hapishaneden kaçış filmi -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mor lahana salatası
- Sufle tatlısı
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
Günün videosu
Çiçek saksılama makinası videosu