Dinçkök ailesinde ikinci şok ayrılık

Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy’un oğlu Ali, 2008’de Nilüfer-Eren Çiftçi’nin kızı Melis ile Beylerbeyi Sarayı’nda dillere destan bir düğünle evlenmişti. Çiftin nikah şahitliğini de Ali Koç ile Raif Dinçkök yapmıştı. Alisa ve Melissa adında iki kızları olan Ali ile Melis anlaşmalı olarak boşanmaya karar verip kararlarını da bu hafta ailelerini söylemişler. Melis bir yıl önce hayata gözlerini yuman Ali Dinçkök ile Ömer Dinçkök’ün kız kardeşleri Nilüfer Hanım’ın kızı.

Ali -Dinçkök ile Sernur Çiftçi’nin kızı, Akkök Holding Yönetim Kurulu üyesi Alize Dinçkök de 12 yıllık eşi Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nın veliahtı Cenk Eyüboğlu’ndan iki ay önce boşanmıştı. Biri erkek biri kız iki çocuk annesi Alize Hanım şimdilerde lise yıllarında sevgilisi olan Başar Kozanoğlu ile flört ediyor. Sevgililer geçen hafta iş insanı Uğur Işık'ın evinde verdiği yılbaşı partisine el ele katıldılar.

Gelin evi 42'nci katta

Oyuncu Naz Elmas, bir senedir flört ettiği iş insanı Erol Özmandıracı ile geçen hafta Esma Sultan Yalısı’nda muhteşem bir törenle evlenmişti. Erol Bey eşi Naz Hanım’ın eski evinde oturmasını istemeyip Maslak’ta sahip olduğu 42 katlı ikiz binanın 42. katındaki çatı dubleksinin yeni evleri olmasını istemiş.

Evin dekorasyonunu ünlü mimar Abdullah Burnaz yapıyor. Çiçeği burnundaki çift, Abdullah Burnaz’ın çizimlerini önceki gün kontrol edip dekorasyonu başlattı. 650 metre karelik daire Naz Hanım’ın zevkine göre döşenecek.

Zeynep'in son aşkı

Cemiyet hayatının bildik simalarından Zeynep Mutlu 2013’te oyuncu İlker İnanoğlu ile evlenmişti. Zeynep ile İlker iki yıl önce boşandı. O günden beri adını aşk dedikodularından uzak tutan Zeynep, yeni bir aşka yelken açtı. Zeynep’in sevgilisi ünlü bir mobilya markasının sahibi olan Tolga Vurgun. Sevgililer şu an Kartalkaya’da baş başa tatil yapıyor.