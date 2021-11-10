Akşam Postası | 10 Kasım 2021

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anıldı. Tüm Türkiye'de saat 09.05'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Devamını oku...

Asgari ücretle ilgili işverenlerden zam açıklaması! 4 flaş öneri… Devamını oku...

Samuray kılıcıyla tanımadığı Başak Cengiz'i öldürmüştü! Evinden esrarengiz notlar çıktı. Devamını oku...

Kar yağışı yaklaşıyor! İstanbul'un hemen yanı başı beyaza büründü...Devamını oku...

Üniversiteden İsrailli Büyükelçiyi kaçırdılar! Şok görüntüler. Devamını oku...

10 yaşındaki kız zorbalığa dayanamadı, intihar etti. Devamını oku...

Göçmen olarak geldiği ülkede 'Taksiciler Kralı' olarak anılmaya başlayan Gene Friedman, 50 yaşında hayatını kaybetti. Devamını oku...

Koridorlar cesetlerle doldu taştı! Romanya kabusu yaşıyor. Devamını oku...

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan Gülşah Saraçoğlu, kilo sorunu ile giriştiği mücadeleyi zaman zaman yarışmacılarla paylaşıyor. Saraçoğlu'nun eski halini gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Devamını oku...

Kanal D ekranlarında her perşembe akşamı saat 20.00’de ekrana gelen Camdaki Kız isimli dizide ‘Nalan’ karakterine hayat veren Burcu Biricik’in Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddia edildi. Çıkan bu iddiaların ardından Burcu Biricik, konuyla alakalı sosyal medya sayfasından bir açıklama yaptı. Devamını oku...

Tarkan'ın eski avukat aşkı Bilge Öztürk, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Daren Gerede Erkaya'yı geçtiğimiz günlerde ailesiyle tanıştırmıştı. Aralarında 23 yaş fark olan ikili şimdi ise Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.. Devamını oku...

Güzelliğiyle ve doğallığıyla sürekli ön planda olan Bella Hadid son bir senedir neredeyse her gün ve her gece ağladığını ifade ederek hayranlarını şaşırttı. Devamını oku...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ isimli dizide ‘Mesut’ karakteriyle uzun yıllardır ekrana gelen Şevket Çoruh’dan romantik bir paylaşım geldi. Magazin basının uzak bir evlilik yaşayan Şevket Çoruh eşinin yeni yaşını kutladı. Devamını oku...

Milli Takım 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk için özel anma töreni düzenledi. - Devamını oku...

Fenerbahçe Dolmabahçe açıklarında '10 Kasım Vapuru' ile Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. - Devamını oku...

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv maçı için tekrar başvurusuna olumsuz cevap verdi. - Devamını oku...

UEFA, Marsilya - Galatasaray maçında misafir tribününde yakılan meşalelerden dolayı sarı-kırmızılı kulübe 50 bin euro para cezası verdi. Ayrıca Galatasaray, Avrupa'daki ilk iki deplasman maçına taraftar götüremeyecek. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand, milli takım kampında sakatlandı. Oyuncu aday kadrodan çıkarıldı. - Devamını oku...

Yeni Spor Yasası neleri değiştirecek? Başkanlara hapis, menajerlik sisteminde devrim! - Devamını oku...