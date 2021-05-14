Akşam Postası | 14 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kontrollü normalleşme açıklaması. Devamını oku...

Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft İsrail-Filistin geriliminden Türkiye-Mısır temaslarına kadar birçok konuyu değerlendirirken ‘Türkiye'nin bu adımı Orta Doğu'da ezber bozar’ dedi. Devamını oku...

Emeklilere Temmuz zammı müjdesi! SSK-BAĞKUR emeklileri dikkat! Maaş zammı ne kadar olacak? Devamını oku...

Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, İş Bankası, Garanti peş peşe duyurdular! Ve değişti! Kredi faizleri..

MEB duyurdu! Son dakika LGS kararı: Dil bilgisinden soru sorulacak mı?Devamını oku...

İsrail, hamile kadını karnındaki bebeği ve 4 çocuğuyla birlikte öldürdü. Devamını oku...

Ürdünlüler sınıra gelip Filistinlilere birleşme sloganı attı. Devamını oku...

ABD’de bir adam 43 yıl suçsuz yere hapis yattı.Devamını oku...

Afganistan'da camiye cuma namazında saldırı: 12 kişi öldü.Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde 'İbo Show' programına katılan Deniz Seki, sunucu İbrahim Tatlıses'in kendisine yönelik "Davul gibi olmuşsun, zayıflamamışsın" sözlerine açıklık getirdi. - Devamını oku...

Birkaç haftadır ekranlara veda edeceği söylenen ancak sonradan sezon finali yapacağı ortaya çıkan 'Masumiyet' dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, final kararını duyan Avşar, yapım şirketini basarak tepki gösterdi ve karardan döndürdü. - Devamını oku...

Et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle çok konuşulan Nusret Gökçe, İngiltere'de açmaya hazırlandığı yeni restoranının fiyat tarifesi belli oldu. - Devamını oku...

Bir dönem büyük aşk yaşayıp evliliğin eşiğinden döndüğü oyuncu ve eski manken Nefise Karatay (45) hakkında flaş itirafı ile gündem olan şovmen Mehmet Ali Erbil'den (64) yeni açıklama geldi. Mehmet Ali Erbil, Nefise Karatay ile çekildiği çıplak fotoğraflarla ilgili konuştu. - Devamını oku...

Bahar Candan, YouTube’da yayınlanan 'Gör Beni' programında Armağan Çağlayan’a konuk oldu. Yaptığı ilginç çıkışlar ve paylaştığı enteresan fotoğraflarla sürekli gündeme gelen Candan'ın açıklamaları dikkat çekti. - Devamını oku...

Özge Ulusoy, iki yıldır Faruk Çolakoğlu ile birlikte. Çift önceki gün Nişantaşı'nın görüntülendi. Ulusoy, aşkıyla görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı. - Devamını oku...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Antalya kamp kadrosunu açıkladı. Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Rıdvan Yılmaz ilk kez aday kadroya davet edilirken açıklama online yapıldı. - Devamını oku...

Formula 1, Türkiye'yi haziran takviminden çıkardı. Açıklamada 'Seyahat kısıtlamaları nedeniyle maalesef haziran ayında Türkiye'de yarışmak mümkün değil' denildi. - Devamını oku...

Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maça Fırat Aydınus atandı. Bu maç Aydınus'un kariyerindeki son maç olacak. - Devamını oku...

Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Netflix ve Fatih Terim arasındaki Twitter mention'laşması, belgeselin habercisi oldu. - Devamını oku...





Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

CİĞER KAVURMA

SOĞAN SÖĞÜŞ

BİSKÜVİLİ PASTA

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