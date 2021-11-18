Akşam Postası | 18 Kasım 2021

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını açıkladı -Devamını oku...

Elektrik faturalarında yeni dönem! Sınırı aşan daha yüksek ödeyecek -Devamını oku...

Kayıp Müslüme'yi arama çalışmaları sürüyor! Ekipler halatlarla kanyona indi... -Devamını oku...

Piri Reis'in dünya haritası yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı -Devamını oku...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Ceza iptal edildi! Şerit değiştirirken... -Devamını oku...

Bakanlıktan ‘döviz bürosu’ açıklaması! ‘Müdahale söz konusu değil’ -Devamını oku...

Öğrencisine istismarda bulunduğu söylenen öğretmen tutuklandı! -Devamını oku...

Kritik bölgede sular ısınıyor! Tayvan'dan flaş F-16 hamlesi -Devamını oku...

Kanada'da sel can aldı! Acil durum ilan ettiler -Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde online bir alışveriş markasının reklam filminde oynayan Tarkan, tartışmalara neden olmuştu. Tarkan, şimdi ise sosyal medya sayfasından yaptığı terlikli paylaşımıyla gündeme geldi. - Devamını oku...

Boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence'ni kadrosunda yer alan Selen Görgüzel rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüştü. İrfan Kangı, sahne öncesinde seyirciler arasında bulunan Görgüzel'in eşi Hamdi Alkan'dan izin aldı. - Devamını oku...

Kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal'la mutlu evliliği devam eden Kenan İmirzalıoğlu, Emirgan'da objektiflere takıldı. Geçen günlerde ortaya çıkan bomba haberle ilgili ilk kez konuştu. - Devamını oku...

Geçtiğimiz günlerde ABD’de bulunan restoranındaki ürünlerin pahalı olması nedeniyle bazı kullanıcılar sosyal medya sayfalarından Nusret Gökçe hakkında sitemkâr paylaşımlar yapmıştı. Şimdi ise Nusret’e eski çalışanları dava açtı. - Devamını oku...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Gülsim Ali ile başrolü paylaşan Berk Atan, gönlünü Selin Yağcıoğlu’na kaptırmıştı. Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’nun eski hali ortaya çıktı. Sosyal medyada şok etkisi yarattı. - Devamını oku...

Galatasaray Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek - Devamını oku...

Derbide muhtemel 11'ler şekilleniyor! İki hocanın taktik savaşı - Devamını oku...

Dünya Kupası play-off turunda işimiz nasıl kolaylaşır? Spor yazarları değerlendirdi - Devamını oku...