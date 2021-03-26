Akşam Postası | 26 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli aşı açıklaması, aşılama ne zaman bitecek? Türkiye'nin koronavirüs aşısında dünya sıralaması belli oldu. Dünya ticareti oradan gelecek haberi bekliyor! Haftalar sürebilir. Birçok Fenerbahçeli futbolcu, yolların ayrıldığı Erol Bulut'u takipten çıktı. Daha fazlası için Akşam Postası.
26 Mart 2021, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli aşı açıklaması -Devamını oku...
- Türkiye'nin koronavirüs aşısında dünya sıralaması belli oldu -Devamını oku...
- Ziraat Bankası'nda yeni genel müdür belli oldu, Alpaslan Çakar kimdir? -Devamını oku...
- Borsa İstanbul'da genel müdür Korkmaz Enes Ergun oldu, Korkmaz Enes Ergun kimdir? -Devamını oku...
- 'Delikanlı' Fırat, adliyeye sevk edildi -Devamını oku...
- Yüzlerce çalışana sahte koronavirüs aşısı yapan patrona soruşturma -Devamını oku...
- İstanbul'da ücretsiz otobüs seferleri başladı! İBB açıkladı -Devamını oku...
- Hrant Dink davasında karar açıklandı -Devamını oku...
- Cemal Can Canseven yeni şarkısı 'Kahraman' ile listeleri altüst etti. - Devamını oku...
- Dünya ticareti oradan gelecek haberi bekliyor! Haftalar sürebilir… -Devamını oku...
- Mısır'da feci tren kazası: 32 kişi kişi öldü, yaralılar var -Devamını oku...
- Hindistan'da koronavirüs hastanesinde yangın -Devamını oku...
- Güner Ümit, Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan etti: Yahu Zerrin! Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, kardeşimsin! - Devamını oku...
- Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! - Devamını oku...
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- Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından bir çok Fenerbahçeli futbolcu Bulut'u takipten çıktı. - Devamını oku...
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- Toplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- FIRINDA LEVREK
- SEBZELİ BULGUR PİLAVI
- İRMİK HELVASI
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