Türkiye Akşam Postası | 26 Mart 2021

Akşam Postası | 26 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 26 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli aşı açıklaması, aşılama ne zaman bitecek? Türkiye'nin koronavirüs aşısında dünya sıralaması belli oldu. Dünya ticareti oradan gelecek haberi bekliyor! Haftalar sürebilir. Birçok Fenerbahçeli futbolcu, yolların ayrıldığı Erol Bulut'u takipten çıktı. Daha fazlası için Akşam Postası.

26 Mart 2021, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

  • Güner Ümit, Zerrin Özer'in tecavüz itirafı sonrası isyan etti: Yahu Zerrin! Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın, kardeşimsin! - Devamını oku...
  • Şarkıcı Doğuş'un ikizleri Arda ve Arın kocaman oldu! - Devamını oku...
  • 'Burnunun ucundan, kirpiğinin gölgesine kadar güzel' Belgin Doruk acı içinde hayata veda etti. - Devamını oku...
  • Derya Çavuşoğlu, eski eşi Bekir Aksoy'un oğlunu sekiz aydır arayıp sormadığını iddia etti; ünlü oyuncunun, bir yıl önceki fotoğrafını paylaştığı Emir'in duymak istediklerini sadece Instagram'dan yazdığını belirtti. - Devamını oku...
  • Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. - Devamını oku...
  • Pandemi döneminde resim sanatına ağırlık veren Bensu Soral Baş, birbirinden güzel tablolara imza attı. Dijital dünyada büyük başarıları olan eşi Hakan Baş'tan ilham alan güzel oyuncu, eserlerinden birini de geçtiğimiz hafta açık artırmaya çıkardı. - Devamını oku...

  • Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından bir çok Fenerbahçeli futbolcu Bulut'u takipten çıktı. - Devamını oku...
  • Fatih Terim'in son 10 sezonda aldığı cezaların toplamı 1 sezon ediyor - Devamını oku...
  • Beşiktaş formasıyla 15 golü bulunan Larin, Kanada'nın Bermuda'yı 5-1 yendiği maçta 3 gol attı. - Devamını oku...
  • Toplam 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanan Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 2 personelin daha sonucu pozitif çıktı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • FIRINDA LEVREK
  • SEBZELİ BULGUR PİLAVI 
  • İRMİK HELVASI

Tarifler için tıklayın

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Numan Kurtulmuş’tan ilk mesajlar
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Ismarlama Kürt Partisi
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
AK Parti Kongresi’nden hangi sonuçlar çıktı?
Hakan Çelik
Banu Şen
Su fakiri olmadan, geç kalmadan kıymetini bilelim
Banu Şen
Erkut Can
Aleyküm selam, Bu ne güzel kelam
Erkut Can
Murat Gülderen
Güzellik cepte
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Delikanlı' Fırat, adliyeye sevk edildi