Akşam Postası | 26 Temmuz 2021

Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi! Vergi, kredi, ödemeler ertelendi... Devamını oku...

Tıp öğrencisi Onur, kaçan kurbanlığın peşinden gitmişti... Ölümünde şok detay! O fotoğraftaki değilmiş. Devamını oku...

Kafe, restoran ve oteller için flaş talep! ‘1 Eylül’de yürürlüğe girsin…’ Devamını oku...

MEB'den telafi eğitimi açıklaması! Ziya Selçuk duyurdu! Ağustos ayında... Devamını oku...

2 askerin şehit edilmesi... Bakan Akar duyurdu: 12 terörist öldürüldü! Devamını oku...

Tunus’ta gece yarısı darbe! Askerler meclisi kapattı… Devamını oku...

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tunus' açıklaması. Devamını oku...

Fransız bilim insanlarının geliştirdiği yapay kalp, nakil bekleyen hastaların umudu oldu. Devamını oku...

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi. Devamını oku...

Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden iki çocuk babası kardeşi Selçuk Tektaş'ı (38) yalnız bırakmıyor. Şarkıcı, menajerliğini yapan kardeşinin mezarını her gün ziyaret edip, dua okuyor. Devamını oku...

Murat Dalkılıç’ın (37), eski sevgilisi Hande Erçel’in rol arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş (32) ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Dalkılıç, Çeşme’de özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaşınca gerildi. Devamını oku...

Bir dönem sahnelere damga vuran Tüdanya’nın gırtlak kanserine yakalanarak sesini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Bu olayın ardından posta.com.tr’nin edindiği bilgiye göre Demet Akalın, Tüdanya için kolları sıvadı. Devamını oku...

Gerard Butler ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Morgan Brown ile tatile çıktı. Malibu'da objektiflere yansıyan aşıklardan Brown, kumsalda yüzüstü bir şekilde uzanan sevgilisine masaj yaptı. Devamını oku...

Burcu Esmersoy, Bodrum tatilinde Magazin D’ye konuştu. Selüliti olduğunu itiraf eden Esmersoy “Ters ışık diye bir şey var. Doğru ışıkta çektiğim için öyle güzel görünüyor. O zaman selülit yokmuş havası yaratılıyor” dedi. Devamını oku...

Portekiz ekibi Porto, eski hocası Vitor Pereira'nın 53. doğum gününü kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden kutladı. Portekiz futbolseverlerin mesajları sosyal medyada gündem oldu. - Devamını oku...

Süper Lig'in tecrübeli futbolcularından Mustafa Pektemek, Kayserispor ile anlaşmaya vardı. Pektemek son olarak Alanyaspor'da forma giymişti. - Devamını oku...

Galatasaray, Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey'i KAP'A bildirdi. Oyuncu ile 4 yıllık anlaşma imzalandı. - Devamını oku...