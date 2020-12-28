Akşam Postası - 28 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: 2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. İşte asgari ücret zammı ile birlikte değişen 9 ücret. CHP'den Pınar Gültekin'in babasının aranması hakkında açıklama geldi. 'Yılın hekimi' seçilen doktor Yavuz Durmuş corona virüse yenildi. Daha fazlası için Akşam Postası.
28 Aralık 2020, Pazartesi 18:40 Son Güncelleme:
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Gündem
2021 yılı asgari ücret rakamı belli oldu. Devamını oku...
İşte asgari ücret zammı ile birlikte değişen 9 ücret. Devamını oku...
CHP'den Pınar Gültekin'in babasının aranması hakkında açıklama. Devamını oku...
Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Yılbaşı tatili ne zaman? Devamını oku...
'Yılın hekimi' seçilen doktor Yavuz Durmuş corona virüse yenildi. Devamını oku...
Emniyet'in özür dilediği Ali Çiftçi ilk kez konuştu: Bundan sonraki planım... Devamını oku...
Prof. Dr. Yılmaz: Biz coronayla savaşırken, vatan hainleri villalarda parti veriyor. Devamını oku...
Dünya
İlk corona virüs haberini yapan gazeteciye hapis cezası verildi. Devamını oku...
Hollanda'da sağlık personeli yetersiz kalınca ordudan yardım istendi. Devamını oku...
İngiltere ve Türkiye'yle salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacak. Devamını oku...
Magazin
Çağla Şıkel corona virüs aşısı oldu. Devamını oku...
'Hayat Bilgisi' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu İpek Erdem, yeni imajıyla takipçilerini şaşırttı. Devamını oku...
Almeda Abazi: Çocuklarıma yetememekten korkuyorum! Devamını oku...
Seren Serengil'den üzen haber: Ameliyat olmazsam yaza çıkamazmışım. Devamını oku...
Spor
Manuel Fernandes Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınmadı. Devamını oku...
Fatih Terim ve Oğulcan Çağlayan arasındaki 7 yıllık bağ. Devamını oku...
Los Angeles Clippers tarihin en kötü NBA rekorlarından birini kırdı. Devamını oku...