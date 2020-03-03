Akşam Postası | 3 Mart 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdiği konuşmalarda sık sık dile getirdiği "Şehitler tepesi boş kalmayacak" sözü ile aslında Arif Nihat Asya’nın “Bir bayrak rüzgâr bekliyor”şiirine gönderme yapıyor. İşte o şiir... Devamını oku...

Ulaşım zammı konusuna değinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Doğru; biz, zam yapmak zorunda kaldık. Bundan, asla ve asla mutlu değiliz. Huzurlu da değiliz. dedi.Devamını oku...

MHP lideri Bahçeli’nin, Ankara’daki şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmaması kamuoyunda dikkat çekti. Peki Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun elini neden sıkmadı? Devamını oku...

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.Devamını oku...

Dünya

﻿﻿﻿﻿Suriye İdlib'de rejim ve Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda 12 sivil hayatını kaybetti.Devamını oku...

İngiltere'den yapılan açıklamada, "NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz. İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır" denildi.Devamını oku...

Vatikan'da Papa Francis'un koronaivirüs olduğuna ilişkin iddialar yayılmıştı. Papa'nın koronavirüs testi sonuçları çıktı.Devamını oku...

Spor

Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la 1.5 senelik sözleşme imzaladı - Devamını oku...

Ergin Ataman'dan İsrail'deki muameleye tepki: Bu yapılan saygısızlık - Devamını oku...

EURO 2020'nin yapılacağı şehirlerde koronavirüs vakaları arttı - Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün köşe yazısı

Suudi Arabistan kadınları artık bildiğiniz gibi değil - İpek Alemdar yazdı...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler için geliyor:

Domates çorbası

Ev yapımı mantı

Mevsim salatası

Karakuş tatlısı

Detaylı tarifler için devamını oku...

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