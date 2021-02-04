Akşam Postası | 4 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Türkiye'nin nüfusu belli oldu. 4 gencin ölümünde kriminal rapor çıktı. 1.3 milyon esnafın kredi borcu ertelendi. Daha fazlası için Akşam Postası.
04 Şubat 2021, Perşembe 17:44 Son Güncelleme:
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Dünya
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