Akşam Postası | 4 Şubat 2021

Hadise, Beyaz TV’de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali hakkında tedbir talebinde bulunmuştu. Ancak mahkeme bu kararı reddetmişti. Hadise, mahkemenin aleyhine verdiği ret kararına itiraz etti. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Hadise’nin itirazını reddetti. -

Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Batuhan Karacakaya, 2021 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri. Survivor Batuhan, her yarışmada 'Melisaaa!' diye bağırıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya seslendiğini düşünürken, bazıları da sevgilisi olduğunu düşündü. Ancak Melisa aslında bambaşka biri. -