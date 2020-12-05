Akşam Postası | 5 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler ve meydanlar boş kaldı. Dünyanın en büyük buz dağı eriyor. Burcu Biricik Kırmızı Oda'ya 'merhaba' dedi: Peki tepkiler nasıl? 9 Kere Leyla beklentileri karşıladı mı? İşte 9 Kere Leyla yorumları. Daha fazlası için Akşam Postası!
05 Aralık 2020, Cumartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem
- Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. -Devamını oku...
- Tunç Soyer'in basın danışma kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...
- Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması -Devamını oku...
- Sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler ve meydanlar boş kaldı -Devamını oku...
- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: İnsanlar aşı olmak için birbiri ile yarışacak -Devamını oku...
Dünya
- Kuzey Kore'de corona virüs tedbirlerini ihlal eden kişinin infaz edildiği iddia edildi -Devamını oku...
- Dünyanın en büyük buz dağı eriyor. -Devamını oku...
- Hindistan'da 12 bin 638 elmas taş ile rekor kırılan yüzük -Devamını oku...
Magazin
- Burcu Biricik Kırmızı Oda'ya 'merhaba' dedi: Peki tepkiler nasıl?-Devamını oku...
- Somer Sivrioğlu Masterchef'e nasıl jüri olduğunu anlattı-Devamını oku...
- Selahattin Taşdöğen metrobüs durağında kavga etti-Devamını oku...
- 9 Kere Leyla beklentileri karşıladı mı? İşte 9 Kere Leyla yorumları-Devamını oku...
- Yaşar Alptekin: Kanser olduğunu eşimden saklamıştım, yalancı bir adam olarak uğurladım onu-Devamını oku...
Spor
- Napoli San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirdi - Devamını oku...
- Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yendi. Alanyaspor bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. 23 puanla liderliğini sürdüren Antalya ekibi, ligde hiç mağlup olmayan son takımdı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kesme aşı
- Patatesli antrikot
- Pirinç pilavı
- Yaz keki
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