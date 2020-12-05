Türkiye Akşam Postası | 5 Aralık 2020

Akşam Postası | 5 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 5 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler ve meydanlar boş kaldı. Dünyanın en büyük buz dağı eriyor. Burcu Biricik Kırmızı Oda'ya 'merhaba' dedi: Peki tepkiler nasıl? 9 Kere Leyla beklentileri karşıladı mı? İşte 9 Kere Leyla yorumları. Daha fazlası için Akşam Postası!

05 Aralık 2020, Cumartesi 17:52 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. -Devamını oku...
  • Tunç Soyer'in basın danışma kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...
  • Bakan Soylu'dan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması -Devamını oku...
  • Sokağa çıkma kısıtlamasında caddeler ve meydanlar boş kaldı -Devamını oku...
  • Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: İnsanlar aşı olmak için birbiri ile yarışacak -Devamını oku...

Günün önemli manşetleri için tıkla

Dünya

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Spor

  • Napoli San Paolo Stadı'nın adını Diego Armando Maradona olarak değiştirdi - Devamını oku...
  • Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yendi. Alanyaspor bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. 23 puanla liderliğini sürdüren Antalya ekibi, ligde hiç mağlup olmayan son takımdı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kesme aşı 
  • Patatesli antrikot
  • Pirinç pilavı
  • Yaz keki 

Tarifler için tıklayın

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SIRADAKİ HABER Son dakika! Antalya'da 5.2 büyüklüğünde deprem