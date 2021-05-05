Akşam Postası | 5 Mayıs 2021

Sağlık Bakanı duyurdu! İşte vaka sayısı en çok azalan iller… -Devamını oku...

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı -Devamını oku...

Bir meslek grubunda daha aşı uygulaması başladı -Devamını oku...

İlker Başbuğ hakkında flaş gelişme! 3 yıla kadar hapsi istendi... -Devamını oku...

İstanbul Havalimanı'nda maskesini indirince gerçek ortaya çıktı! -Devamını oku...

Akılalmaz olay! Kendini 'BM savcısı' olarak tanıttı, gerçek şoke etti! -Devamını oku...

Endonezya'da koronavirüs test çubuklarını yıkayıp tekrar kullanmışlar -Devamını oku...

Kanada’da AstraZeneca aşısı uygulanan bir kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Suudi Arabistan'dan flaş hac planı! -Devamını oku...

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, 'Megastar'dan beklemediği bir yanıt aldı. Sonrasında Gülşen'e pas atan sanatçı yine beklenmedik bir durumla karşılaştı. - Devamını oku...

Serdar Ortaç, 2014 yılında dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile Ağustos 2019'da boşanmıştı. Boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan’ın, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Loughnan önceki gün romantik bir paylaşımda bulundu. Serdar Ortaç’tan misilleme geldi. - Devamını oku...

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti. Şimdilerde Serenay ile arasına mesafe koyan Özilhan, Hande Erçel ile samimiyeti ilerletmeye başladı. - Devamını oku...

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, sosyal medya sayfasından paylaştığı bir gönderiyle sevenlerini üzdü. - Devamını oku...

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uyan ünlülerden biri oldu. Gençliğinde fazla kilolarıyla başı dertten olan Uraz Kaygılaroğlu, sıkı bir diyetle büyük değişim yaşamıştı. - Devamını oku...

Vincent Aboubakar Galatasaray derbisinde oynayamayacak. - Devamını oku...

Premier Lig'de sezon bitiyor. 2 hafta kala lig yönetimi sürpriz bir karar aldı ve maçların seyircili oynanmasına karar verildi. Son maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınacak. - Devamını oku...

Fatih Terim sosyal medyadan kendisine küfreden kişiye 20 bin liralık tazminat davası açtı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, kendisinden sonra gelen Ünal Aysal yönetimini eleştirdi. Polat, görevden ayrılırken güçlü bir yapı bıraktığını ancak Ünal Aysal'ın har vurup harman savurduğunu söyledi. Adnan Polat ayrıca "Benden sonra Galatasaray başkanlığının ağırlığı kalmadı" dedi. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

MERCİMEK ÇORBASI

KÖFTE PATATES

DOMATESLİ MAKARNA

KAKAOLU PUDİNG

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