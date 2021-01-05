Akşam Postası | 5 Ocak 2021

Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak.

'Genelge beni bağlamaz' diyerek 24 kez ceza yiyen esnafın iş yeri kapatıldı.

Emre Altuğ, dün saat 18.00 civarında Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. - Devamını oku...

Seçil Gür: Ben ona değil Aleyna Tilki bana benziyor. - Devamını oku...

Akıl hastanesinde tedavi gören İrem Derici: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar. - Devamını oku...