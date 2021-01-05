Akşam Postası | 5 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: 2021'de memur ve emeklinin alacağı maaş rakamları netleşti. İstanbul'un bazı yerlerinde sürecek 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00'de başlayacak. Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak. Alibaba'nın ortadan kaybolan kurucusuyla ilgili şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Yusuf Yazıcı corona virüse yakalandı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
05 Ocak 2021, Salı 17:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Sağlık Bakanlığı'ndan Çin aşısı Sinovac hakkında açıklama. Devamını oku...
- 2021'de memur ve emeklinin alacağı maaş rakamları netleşti. Devamını oku...
- İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00'de başlayacak. Devamını oku...
- CHP'li Süleyman Girgin, Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Devamını oku...
- 'Genelge beni bağlamaz' diyerek 24 kez ceza yiyen esnafın iş yeri kapatıldı. Devamını oku...
- Muğla'da ölü bulunan Kristina'nın evli olan sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı. Devamını oku...
- Corona virüs aşısı olmak için MHRS sisteminden randevu alınacak. Devamını oku...
- İstanbul’a kar yağışı bekleniyor haberiyle ilgili Meteoroloji'den açıklama. Devamını oku...
Dünya
- Çin'den dünyaya yanıt: Wuhan'da kutlamalar sürecek, alışın. Devamını oku...
- Avrupa İlaç Ajansı, ABD'nin Moderna aşısına onay vermedi. Devamını oku...
- Alibaba'nın ortadan kaybolan kurucusuyla ilgili şaşırtan görüntüler. Devamını oku...
Magazin
- Emre Altuğ, dün saat 18.00 civarında Ortaköy sahil yolunda kaza yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Altuğ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. - Devamını oku...
- Seçil Gür: Ben ona değil Aleyna Tilki bana benziyor. - Devamını oku...
- Akıl hastanesinde tedavi gören İrem Derici: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar. - Devamını oku...
- Türkücü Berdan Mardini’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, Karaköprü Belediyespor’da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...
Spor
- Lille Teknik Direktörü Galtier, Yusuf Yazıcı'nın corona virüse yakalandığını ve Angers karşısında oynayamayacağını açıkladı. - Devamını oku...
- Falcao, Instagram hesabındaki 'Galatasaray' yazısını kaldırdı. Ara transfer döneminin başlamasıyla takımdan ayrılma ihtimali beliren Falcao'nun ayrılığı resmiyete dökülebilir. - Devamını oku...
- Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakemleri eleştirdi. İddialı sözler kullanan Bitnel, "Şimdi sahaya çıkayım 47 süper lig hakeminin 30 tanesinden daha iyi maç yönetirim" dedi. - Devamını oku...
- Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Karagümrük böylece şimdiden ara transferde 4. imzasını attırdı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kabak çorbası
- Mücver
- Körili tavuklu pilav
- Kazandibi