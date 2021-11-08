Akşam Postası | 8 Kasım 2021

Kabine Toplantısı başladı! Gözler Erdoğan'da! Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge...Devamını oku...

Asgari ücrette 3 ihtimal var! İşte o hesaplar... Devamını oku...

Emniyet Müdürlüğü böyle duyurdu: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandı! Devamını oku...

Kredilere indirim geliyor! Kamu bankaları hamle yaptı: Faizler...Devamını oku...

İŞKUR duyurdu! Günlük 108.68 TL verilecek…Devamını oku...

Mahmut Özer 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi: MEB'den ara tatilden sonrası için yüz yüze eğitim açıklaması. Devamını oku...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 55 lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Devamını oku...

Özlem Türeci duyurmuştu! Koronavirüs aşılama planları değişiyor. Devamını oku...

2 yılın ardından ABD'den flaş karar! Çift aşılılara açıyorlar. Devamını oku...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD donanmasından bir savaş gemisinin Karadeniz'de olası provokasyonlarına hazırlıklı olduklarını açıkladı. Devamını oku...

İskoçya'da düzenlenen iklim krizi zirvesinde Tuvalu Dışişleri Bakanı Simon Kofe, pantolonunun paçalarını kıvırarak denize girdi ve konuşmasını bu şekilde gerçekleştirdi. Devamını oku...

Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Demet Özdemir’in son paylaştığı fotoğrafta tercih ettiği kıyafet ve çantasının fiyatı dudak uçuklattı. - Devamını oku

Hadise, geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dincerler ile Fransa’nın başkenti Paris’te aşk tazelemişti. Hadise şimdi ise aşka gelerek Paris tatiline ait bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaştı. - Devamını oku

Geçen hafta üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel doğum sonrası ilk kez paylaşımda bulundu. - Devamını oku

Hafta içi her gün saat 09.00’da Kanal D ekranlarında ‘Neler Oluyor’ isimli programla izleyiciyle buluşan Hakan Ural bir süredir ekranlardan uzak. Hakan Ural’ın sağlık durumuyla alakalı programın diğer sunucusu Nur Tuğba Namlı, canlı yayında açıklama yaptı. Nur Tuğba Namlı’nın açıklamasının ardından programın resmi hesabından da Hakan Ural ile alakalı bir açıklama daha geldi. - Devamını oku

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas, Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Bakasetas'ın durumu belli oldu. - Devamını oku...

Halis Özkahya hakemliği neden bıraktığını ve olaylı maçta yaşananları açıkladı. - Devamını oku...

Stefan Kuntz canlı yayında merak edilenleri cevapladı. - Devamını oku...