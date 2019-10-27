Günün özeti | 27 Ekim 2019
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
Gündem
-Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan DEAŞ terör örgütünün elebaşısı Bağdadi'nin öldürülmesi ile alakalı bir mesaj yayımladı.
-'Azov' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı.
-Muğla'nın Bodrum ilçesinde tespit edilen kaçak inşaatlardaki yıkım işlemleri, birçok noktada devam ediyor.
-Boğaz'da 58 yıl görev yaptıktan sonra seferden çekilen "Paşabahçe" gemisi, 4 Kasım’da açık artırma usulüyle satılacak.
-Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren katil Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.
-Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı
Magazin
-Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın birbirlerini sosyal medyadan sildi.
-Nusret Gökçe’nin sosyal medya uzmanına aylık 20 bin TL ödediği ortaya çıktı.
-Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu’nun eşi Elisabeth Mas Vall için uzaklaştırma kararı almıştı. Ünsal, Vall’ın kararı ihlal ettiğini belirterek savcılığa başvurdu.
Dünya
-ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında DEAŞ lideri el-Bağdadi'nin İdlib'de düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.
Spor
-İstanbul'daki nefes kesen derbide kazanan taraf Beşiktaş oldu.
-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendi.
Günün köşe yazısı
-Akrep Yeni Ayı sebebiyle Kasım ayının ilk 10 günü doğanlar dikkat etmeli. İrem haliloğlu yazdı.
Günün şarkısı
Günün videosu
ABD'deki Richmond Üniversitesi'nin laboratuvarında geliştirilen bir teknoloji sayesinde, fareler de kendilerine uygun üretilen arabaları kullanmayı öğrendi.