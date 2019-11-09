Günün özeti | 9 Kasım 2019

Gündem

-Günün en sevimli haberi: 10 çocuğu ve 79 torunu var. Yeni yaşını kutladı.

-Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Kemal Atatürk'ün hiç yayınlanmamış görüntüsünü, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü mesajında paylaştı.

-Sokakta yapılan sünnet düğününde, 7 yaşındaki çocuğun önünde 'dansöz' oynatılması ardından haklarında dava açılan anne, baba ve amca ile 3 dansözün yargılanmasına başlandı.

-İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Mersin'de bulunan üvey kardeşler, cenazelerin aile dostu Serpil Alkan tarafından alınmasını onayladı.

Dünya

-ABD’li Nico DiMarco, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Titreşimleri hissederek şarkıları tanımaya başladı. Bu sayede DJ oldu.

-Dünyanın, bilinen en eski mutfak tarifleri çözüldü. 25 tarif et suyundan oluşuyor.

-Avustralya’nın başkenti Canberra’da bir müzede kaybolan gelinciklerin sırrı çözüldü. Dişi güvercinin yuvasını çiçeklerden yaptığı anlaşıldı.

Magazin

-İlk kez bir tiyatro oyununda yer alan Kadir Doğulu, dinlenmek için kendi reçetesini kendisi yazdı.

-Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, Instagram hesabından "Metropole hapsolmuş pagan" notuyla isyan etti.

-Ulus’ta oturduğu sitede 15 yaşındaki bir çocuğun boğazını sıktığı iddia edilen Malkoç Süalp’e eşi Bade İşçil destek verdi.

-Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci, "Benim çocuğumun olması imkansız. Öyle bir ihtimal tabii ki de yok. Gökhan’ın baba olmasını istediğim için; Hani böyle şeyler varmış, Türkiye'de legal değil ama... Yurt dışında olabiliyor diye duydum" dedi.

-TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Cemre Uyanık'ın, yarışmadan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık

-Sebep olmaksızın el ve ayaklarınız büyüyorsa tehlike çanları sizin için çalıyor olabilir.