Günün Postası | 11 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katıldı. Erdoğan, "Dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını, düzenledikleri bu önemli toplantı için tebrik ediyorum" dedi. Devamını oku...

Ankara'da, 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın kantinden aldığı şırınga çikolata yerken fenalaşarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Küçük Mert, gözyaşları arasında toprağa verildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Mert'in ölümüyle ilgili olarak okul yöneticilerinin açığa alındığını açıkladı. Devamını oku...

İstanbul'da köy hayatı devam eden ancak mahalle statüsünde olan yerleşim merkezlerinde, su fiyatlarının metreküpü 1 liradan 4 liraya yükseldi. köy halkı, su fiyatlarına yüzde 400 zam gelmesine tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise olayla ilgili, "Lütfen bunu TBMM’de gündeme getirelim" ifadelerini kullandı. Devamını oku...

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında, CHP, MHP ve AK Parti'li milletvekilleri burun buruna geldi. İtişmeler nedeniyle birleşime bir süre ara verildi. Devamını oku...

İstanbul'da kışın gelmesi ile beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına sebep oldu. 11 Aralık'ta yapılan ölçümlerde son 10 yılın en düşük su seviyesi verileri elde edildiği belirtildi. Devamını oku...

Ardahan Çıldır'da kayalıkların zirvesinde yer alan 'Şeytan Kalesi' kış aylarının gelmesi ve yağan kar le birlikte güzel bir görüntüye büründü. Devamını oku...





Dünya

Prestijli Time dergisi iklim aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi olarak seçti. Greta Thunberg Ağustos 2018’de okulu kırıp İsveç Parlamentosu önünde iklim için harekete geçilmesi talebiyle kamp kurmuştu. Daha sonra dünya liderleri karşısında yaptığı konuşma izleyenleri adeta büyülemişti.





Spor

-Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'limit aşımı' kararına tepkiler çoğalıyor. Ali Koç, Mehmet Sepil, Mustafa Cengiz ve Erman Toroğlu'ndan açıklamalar var. - Devamını oku...

-Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında PSG'ye konuk oluyor - Devamını oku...

-Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, 2000 yılından sonra doğan en değerli 10 oyuncu arasına girdi. Ozan'ın piyasa değeri 30 milyon euro. - Devamını oku...





Magazin

-Ivana Sert, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle ayrıldı. -Devamını oku...

-Can Yaman’ın Kelebek için Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajdaki “libido” çıkışı büyük ses getirdi. Tayland'dan dönen İlker Kaleli de konuyla ilgili, "Libido anlamadığım bir konu" dedi. -Devamını oku...

-Boran Kuzum, iki hafta önce Zorlu Center’da birlikte görüntülendiği meslektaşı Nihal Işıksaçan’la bu kez Nişantaşı’nda objektife takıldı. Oyuncu, sarılarak yürüdüğü Işıksaçan’la “sadece arkadaş” olduklarını söyledi. -Devamını oku...

-Ünlü yıldız Kendall Jenner ile Oscar ödüllü oyuncu Leonardo Dicaprio'nun yeni birlikteliğe yelken açtıkları ikilinin Fas ve Miami'de görüldükleri iddia edildi. -Devamını oku...

-Hülya Avşar, adına düzenlenen tenis turnuvasının medya sponsoru olan Radyo D’ye çarpıcı açıklamalar yaptı. Avşar, "İstediğim gibi adam kalmadı" dedi. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Emlak şirketi çalışanlarına 10 milyon dolar dağıttı - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

-Özden Cerrahoğlu, Hande Yener’in eski nişanlısı Ümit Cem Şenol ile birlikte - Gizem Yetil yazdı. Devamını oku...





Günün şarkısı