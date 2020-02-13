Akşam Postası | 13 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Devamını oku...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iktidarı boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanları arasında geçenleri kaleme aldı. Devamını oku...

Esed'e bağlı Suriye Parlamentosu, Türkiye ile krizi tırmandıracak bir adım atarak 1915 Olayları'nı 'soykırım' olarak tanıyan kararı oybirliğiyle kabul etti.Devamını oku...

"Palu ailesi" olarak bilinen davada, tutuklu sanık Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer tutuklu 5 aile üyesi ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.Devamını oku...

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal partisinden istifa ettiğini duyurdu. Devamını oku...

Dünya

5 ülkenin Covid-19 (koronavirüs) şüphesiyle reddettiği 2 bin 200 yolcu ve mürettebat taşıyan gemi, Kamboçya’da Sihanoukville Otonom Limanı’na demirledi.Devamını oku...

Rusya'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla karantina altında tutulan iki kadın farklı hastanelerden firar etti.Devamını oku...

Amazon'un Madrid'deki ofis binası bomba tehdidi sonrasında tahliye edildi.Devamını oku...





Spor

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası olmadığına karar verdi. - Devamını oku...

VAR hakemlerine gözlemci denetimi geliyor. - Devamını oku...

Caner Erkin ve Gökhan Gönül indirime gidiyor. - Devamını oku...

Manchester United'ta yeni transfer Ighalo, koronavirüsü tehdidinden ötürü antrenmanlara alınmıyor. - Devamını oku...

Sergen Yalçın, şu anda kulüpte kiralık olarak bulunan Mohamed Elneny için olumlu rapor verdi. Yönetim, 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Elneny için çözüm arıyor. - Devamını oku...





Magazin

Oyuncu Yüsra Geyik, aracına kaskla saldıran, kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü ve o korku dolu anları videoya çekip savcılığa verdi. - Devamını oku...

Hadise ve Kaan Yıldırım yeni bir aşka yelken açtı. - Devamını oku...

Özel hayatına dair açıklamalar yapan Onur Büyüktopçu, "Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim" dedi. - Devamını oku...

Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Ivana Sert, dün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. O sırada sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ivana, gönderisiyle alay konusu oldu. - Devamını oku...









Günün podcast'i





Günün iyi haberi

İzmir'de yaşayan 10 yaşındaki Elanur Akıncı, Kanada merkezli matematik yarışmasında birincilik elde etti. -Devamını oku...

Günün köşe yazısı

Kadir Şeker’in oradan geçmesi kendi kadersizliği mi yoksa Ayşe D.’nin şansı mı? - Elif Demirtaş Bilir yazdı...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak tutmaç çorbası tarifi, kağıt kebabı tarifi, fıstıklı kuş üzümlü pilav tarifi ve cevizpare tatlısı tarifleri. -Devamını oku...





Günün şarkısı