Akşam Postası | 16 Mart 2020

Gündem

Sosyal medyada koronavirüs önlemleri kapsamında "tüm iş yerlerinin kapatılacağı" gibi ifadelerin yer aldığı sahte 'Sağlık Bakanlığı genelgesiyle' ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Devamını oku...

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya'dan binlerce Türk'ün yarın ülkeye döneceğini açıkladı.Devamını oku...

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Güngören ve Florya'da öğrencilerin yurttan ayrılması istendi. İstanbul Valiliği, "İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak" dedi. Devamını oku...

İran'ı istila eden ve Türkiye'ye gelip gelmeyeceği merak edilen çekirgelerden bir tanesi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görüldü. Devamını oku...

Konya'da koronavirüs şüphesi nedeniyle izole odaya alınan 3 kişi hastaneden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması ile 3 kişi bulunarak tekrar hastaneye getirildi. 3 kişinin koronavirüs testi sonuçlandı.Devamını oku...





Dünya

Koronavirüs dünya üzerinde 6 binin üzerinde can almışken salgının ortaya çıktığı Çin'de, virüsün etkisi azalmaya başladı. Çin'de son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede geniş önlemler alındı. Avustralya'da 14 günlük karantina süresine uymayanlar için para ve hapis cezası verilecek. Devamını oku...

Koronavirüsün giderek yayıldığı Almanya'da Başbakan Angela Merkel Almanya'da yaşayan vatandaşlar için Türkçe altyazılı bilgilendirme videosu yayınladı. Devamını oku...

Dünyada koronavirüs salgının en fazla etkilendiği ülkelerden birisi olan İtalya'dan virüsün etkisi hakkında önemli bir açıklama geldi.Devamını oku...





Magazin

Kalabalık çalışma ortamı nedeniyle yüksek risk altında bulunan dizi ve film sektörü çalışanları setlere 2 hafta ara verilmesi için harekete geçti. - Devamını oku...

ABD'li oyuncu Orlando Bloom, arkadaşının tavsiyesi üzerine 6 ay boyunca kimseyle ilişkiye girmediğini ve bunu sağlıklı bulmadığını anlattı. - Devamını oku...

'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testinden geçirilen Şeyma Subaşı ile İtalyan sevgilisi Guido Senia, 14 gün dışarı çıkmama şartıyla eve gönderildi. - Devamını oku...





Spor

İspanya'da 21 yaşındaki antrenör koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Devamını oku...

Ronaldinho'ya sahte pasaport sağlayan kadının evindeki ilginç detay: Ronaldinho'lu toplar - Devamını oku...

Keisuke Honda 5 kıtada da gol atan dünyadaki ikinci oyuncu oldu - Devamını oku...

NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı - Devamını oku...





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