Akşam Postası | 23 Ocak 2020

Gündem

İYİ Parti lideri Meral Akşener, AK Parti ile ittifak olur musunuz sorusuna, “Bu soruyla ‘illet zillet’ diyen küçük ortağı neden huzursuz ediyorsunuz?” diye yanıt verdi. Devamını oku...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir hedefiniz var mı?" sorusuna "’Yok. Öyle bir şey yok. Gerçi bu tür görevler istenilmez, millet isterse verir" şeklinde yanıt verdi. Devamını oku...

CHP'ye üye olmak için getirilmesi istenen siyasi eğitim şartı Parti Meclisi'nde kabul edilmedi ancak, CHP'de bir makama aday olacak kişilerin parti içi eğitim alması ve en az bir sosyal projeyi hayata geçirmesi zorunluluğu kabul edildi. Devamını oku...

Türkiye'nin gündemine oturan Palu ailesi davasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Ailenin damadı Tuncer Ustael hakında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istendi. Devamını oku...

Türkiye'de son dönemde ekonomide gerçekleşen dengelenme süreci tüketicilerin gelecek dönem beklentilerinde iyileşmeleri beraberinde getirdi. Devamını oku...





Dünya

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden corona virüsü nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti. Çinli bilim insanları, salgının nedeninin Çin'de sıkça tüketilen "yarasa çorbası" olabileceğini düşünüyor. Devamını oku...

İsrail, Moskova'da 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Doğu Kudüs'teki Aleksandr Meydanı'nı Rusya'ya devredecek. Putin'in bugün Kudüs'te kurduğu "Her şey yoluna girecek" cümlesini 'son dakika' koduyla geçti. Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump, tek bir günde Twitter hesabından 125 tweet paylaşarak kendi rekorunu kırdı. Devamını oku...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO üyeliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız" dedi. Devamını oku...





Spor

Sivasspor Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. - Devamını oku...

Avustralya'daki yangının etkileri Avustralya Açık tenis turnuvasını etkilemeye devam ediyor. Melbourne'deki turnuvada bugünkü bazı maçlar korta yağmur ve çamur yağması nedeniyle ertelendi. - Devamını oku...

Vedat Milor, Vedat Muriqi hakkında attığı tweet'le ortalığı şenlendirdi. İsimlerinden ötürü Twitter'da devamlı karıştırıldıklarını söyleyen Vedat Milor'a Muriqi'ten cevap gelince Twitter'ın gündeme bir anda iki Vedat oldu. - Devamını oku...

Önceki gün Tolunay Kafkas'la anlaşmaya çok yaklaşan Yeni Malatyaspor, 51 yaşındaki teknik adamla bazı şartlarda anlaşamayınca anlaşma iptal olmuştu. Sarı kırmızılı ekibin yeni hocası Kemal Özdeş oldu. - Devamını oku...





Magazin

21 yaşında hayata veda eden, gerçek adı Jared A. Higgins olan şarkıcının ölüm nedeni, yanlışlıkla yüksek dozda ilaç kullanmak olarak açıklandı. Yetkililerin açıklamasında, “Ölüm, bir kaza sonucu gerçekleşti” denildi. Devamını oku...

Zehra Çilingiroğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve arkadaşı Serhan Kerim Adalı ile Fiko Ocakbaşı’nın ortağı Uğur Aydoğdu ve abisi Fikret Aydoğdu arasında hesap nedeniyle kavga çıktı. Dörtlü hakkında tehdit ve yaralama suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Devamını oku...

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Güzide Mertcan, YouTube kanalından yayınladığı videosunda 7 milyon TL'lik evini sattığını duyurdu. Devamını oku...

Türk sineması ve tiyatrosunun ‘Domates Güzeli’ lakaplı sanatçısı Ayşen Gruda, 74 yaşında pankreas kanserine yenildi. Usta oyuncunun acı haberi, geçen sene bugün sanat dünyasını ve sevenlerini kahretti... Devamını oku...





Günün şarkısı

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak ezogelin çorbası tarifi, fırında çupra tarifi, çoban salatası tarifi ve sultan tatlısı tarifleri. -Devamını oku...