Akşam Postası | 24 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile "Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Töreni"ne katıldı. Devamını oku...

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in emekli olmasının ardından yeni başkan belli oldu. Devamını oku...

AK Parti Çankırı İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı sonrasında Çankırı-Ankara kara yolunda ilk kazmaların vurulduğunu kaydetti. Devamını oku...

Melih Gökçek'in, birlikte canlı yayına çıkma teklifi hatırlatılan Mansur Yavaş, "Onun benimle televizyona çıkması için artık bir sıfatının olması lazım. Benimle televizyona çıkmak isteyen herkesle televizyona çıkacak halim yok. " dedi. Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dönere çamaşır suyu katıldığı iddialarıyla ilgili rahatlatan bir açıklama yaptı. Devamını oku...

Akademisyen Ceren Damar'ın katil zanlısının annesinden cinsel taciz iddiası... Devamını oku...

Anayasa Mahkemesi otoparkta tutulan ve trafikten men edilmiş araçların yedieminlik ücretinin ödenmemesi konusunda emsal bir karar verdi. Devamını oku...





Dünya

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 25 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsünün yarasa çorbasından yayıldığı iddia ediliyordu. Çinli bilim insanları, virüsün yılandan insanlara geçtiğini açıkladı. Devamını oku...

Bilim insanları 3 bin yaşındaki mumyanın ses tellerini inceleyerek 3D yazıcıda mumyanın sesini tekrar hayata döndürdü. Devamını oku...

Almanya'nın güneyinde yer alan Rot Am See kasabasından silahlı saldırı. En az 6 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...





Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. - Devamını oku...

Ersan Gülüm Antalyaspor'la anlaştı. - Devamını oku...

15 yaşındaki Coco Gauff, Avustralya Açık'ta son şampiyon Naomi Osaka'yı eledi. - Devamını oku...

29 yaşındaki Caroline Wozniacki, Avustralya Açık'tan elenerek gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı. - Devamını oku...

21 yaşındaki Enes Ege Aygün 'dünyanın en genç kulüp başkanı' olarak Kastamonuspor'da göreve başladı. - Devamını oku...





Magazin

ABD'li oyuncu Julianne Hough'un katıldığı enerji terapisindeki ürpertici görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Devamını oku...

Ünlü rehber-tarihçi Saffet Emre Tonguç, ortağı Serda Büyükkoyuncu ve dostları Leyla Alaton ile Madonna’nın, Portekiz’in başkenti Lizbon’daki konserine gitti. Devamını oku...

Dünyaca ünlü melek Alessandra Ambrosia İstanbul'a geliyor. Devamını oku...





Günün şarkısı





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak domates çorbası tarifi, patates yemeği tarifi, kuskus tarifi ve ıslak kek tarifleri. -Devamını oku...



