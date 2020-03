Akşam Postası | 25 Mart 2020

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 32 bin personel alımı ile ilgili detayları paylaştı. Devamını oku...

Bakan Soylu corona virüs nedeniyle "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Devamını oku...

Sosyal medyada paylaşılan video ile gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça (79) görüntüyü çeken kişiden şikayetçi olmadığını, kanuna göre ceza verildiğini açıkladı.Devamını oku...

Corona virüs salgını nedeniyle marketlerin çalışma saatleri kısıtlandı ancak yapılan girişimler sonucuna akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin ise 24 saat açık olması kararlaştırıldı.Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap corona virüs süreci ile ilgili, "Yoğun bakım sürecine giriyoruz" deyip hayati öneme sahip uyarılar yaptı.Devamını oku...





Dünya

Dünya genelinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bine yaklaştı. İspanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3.434’e yükseldi. İşte ülkelerin son durumu...Devamını oku...

İtalya'da ülkenin 1 numaralı hastası olan ve süper bulaştırıcı olarak anılan 38 yaşındaki Mattia, sağlığına kavuştuktan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.Devamını oku...

İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Prens charles'in corona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde sarayda Kraliçe Elizabeth'in ekibinde yer alan bir isim de corona virüse yakalanmıştı.Devamını oku...

Corona virüsünün hızla yayıldığı Irak'ta bir doktor sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde gördüklerini anlattı ve "Lütden evde kalın" diyerek seslendi.Devamını oku...





Magazin

'Survivor 2020'nin ada konseyinde gönüllüler takımından Meryem Kasap'ın sakatlığı nedeniyle diskalifiye olabileceğini duyuran Acun Ilıcalı, corona virüs nedeniyle uçuşlar durdurulduğu için nasıl bir yol izleneceğini açıkladı. Devamını oku...

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye' ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki villasıyla günlerce konuşulmuştu. Ardından lüks villayı satışa çıkaran Mertcan, yeni evini kendi YouTube kanalından tanıttı. Devamını oku...

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian, hayatlarını gözler önüne seren Keeping Up With The Kardashians adlı reality show programında tekme tokat kavga etti. İkiliyi kardeşleri Khloe Kardashian ayırdı. Devamını oku...





Fenerbahçe takım halinde corona virüs testine girmek amacıyla Samandıra'da toplanmıştı. İşlemler bitti ve kulüp bir futbolcu ile bir sağlık çalışanında corona virüs bulgularına rastlandığını resmen açıkladı. - Devamını oku...

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, teknik heyet ve futbolcuların yeni tip corona virüs testinin negatif çıktığı duyuruldu. - Devamını oku...

Barcelona tüm oyuncularının maaşlarında yüzde 70 kesintiye gidecek. Yıllık maaşı 40 milyon euro'dan fazla olan Lionel Messi de bu kesintiye tabi tutulacak. - Devamını oku...





Günün menüsü

Günün podcast'i