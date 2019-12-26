Akşam Postası | 26 Aralık 2019

Gündem

Asgari ücretin belirlenmesi için toplantı başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kritik toplantıda, 2020 asgari ücret zammının ne kadar olacağı belirlenecek. Devamını oku...

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nun dördüncü toplantısı başladı. Milyonlarca çalışan 2020 yılı asgari ücretin ne kadar olacağını merak içinde bekliyor. Peki 2010 yılından bu yana asgari ücret zam oranları nasıl oldu? Devamını oku...

Kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 48 sanıklı Çiftlik Bank davasına devam edildi. Davanın firari sanığı Çiftlik Bank eski Genel Müdürü Niyazi Karakoç, bugünkü duruşmaya gelerek ifade verdi. Devamını oku...

Giresun'da evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın otopsi raporu TBMM Araştırma Komisyonu'na ulaştı. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yılbaşı kutlamaları nedeniyle bazı önlemler aldı. Etkinlikler kapsamında Ortaköy Sahili’nde havai fişek gösterisi yapılacak. İETT yılbaşı gecesi 672 ek sefer düzenleyecek. 6 metro hattı sabaha kadar diğer metro hatları ise gece 02.00’a kadar uzatıldı. Devamını oku...

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia internet sitesine erişimin engellenmesi nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Devamını oku...

Ticaret Bakanlığı tarafından daha önce 1 milyon 10 bin liraya satışa çıkartılan trüf mantarı yarı fiyatı üzerinden değer biçilen ikinci satışta da alıcı bulamadı. Devamını oku...





Dünya

Hindistan'da bazı anne ve babalar fiziksel engelli çocuklarını boyunlarına kadar toprağa gömerek iyileşmelerini bekledi. Devamını oku...

Irak Cumhurbaşkanı Salih, istifa etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Devamını oku...

-Filipinler'de etkili olan tayfun nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti - Devamını oku...

-Fransa'daki emeklilik yasası protestoları devam ediyor. Dün Paris Operası, emeklilik yasasını bale gösterisi ile protesto etti - Devamını oku...





Spor

-Fatih Terim'le ilgili attığı bir twit nedeniyle Turgay Demir hakkında hakaret davası açıldı. Turgay Demir, o mesajı kendisinin yazmadığını, Siri'nin yanlış anlayıp o şekilde yazdığını söyledi - Devamını oku...

-Çin Süper Ligi'nde yabancı kuralı değişti. Yeni dönemde takımlar artık 6 değil, 4 yabancı oyuncuya sahip olabilecek - Devamını oku...

-Sezon sonunda PSG ile sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı yıldız Edinson Cavani, Atletico Madrid'le anlaşmaya vardı - Devamını oku...

-Kayserispor'da Bülent Uygun'la yollar ayrıldı. 9. haftada Kayserispor'un başına geçen Bülent Uygun, 16. haftada görevden alındı - Devamını oku...

-UEFA'nın resmi EURO 2020 sayfası, Nihat Kahveci'nin EURO 2008'de Çek Cumhuriyeti'ne attığı golü paylaştı - Devamını oku...

-Los Angeles derbisinde Clippers, Lakers karşısında 111-106 galip geldi. Bu sezon ikinci defa karşılaşan iki takım arasındaki iki maçı da Los Angeles Clippers kazandı. Her iki maçta da en skorer isim Kawhi Leonard oldu. Leonard ilk maçta 30, ikincisinde 35 sayı attı - Devamını oku...





Magazin

Bir dönem Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında jüri üyeliği yapan İdiz, Beren Saat’i vefasızlıkla suçladı. -Devamını oku...

Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan YouTube kanalı açtığını duyurdu. Büyüküstün, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim" dedi. -Devamını oku...

Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı programına geri döndü. Acı kaybı ardından konuşan Rahmi Özkan, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. -Devamını oku...

2003-2012 yılları arasında yayınlanan 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla takipçilerini şaşırttı. -Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Elazığ'da domuzların saldırısında ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi - Devamını oku...





Günün fotoğrafı

-Balıkesir'de balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini parkasının içine alarak ısıttı - Devamını oku...





Günün videosu

-Elazığ'da domuzların saldırısında ölen dişi köpeğin başında 4 gün boyunca bekleyen erkek köpek, köy sakinleri tarafından sahiplenildi.





Günün şarkısı