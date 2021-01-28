Akşam Postası | 28 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili paylaşım yaptı. Joe Biden göreve geldiği bir haftada aldığı kararlar ile tarihe geçti. Daha fazlası için Akşam Postası.
28 Ocak 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması -Devamını oku...
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış takvimine ilişkin açıklama -Devamını oku...
- Türk gemisine saldırıda korsanlar ile iletişime geçildi -Devamını oku...
- 'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlar için soruşturma başlatıldı -Devamını oku...
- Dünyanın en güvenli kentleri listesinde Eskişehir ilk 10 kent arasına girdi -Devamını oku...
- Yeni askerlik düzenlemesi komisyonda kabul edildi -Devamını oku...
- THY'den Almanya'ya seyahat edecekler için uyarı -Devamını oku...
Dünya
- Joe Biden, bir haftada 43 resmi karar ile tarihe geçti -Devamını oku...
- İtalya'da bir doktorun yoğun bakımda yer açmak için 2 hastasını öldürdüğü iddia edildi -Devamını oku...
- Petrol devi Suudi Arabistan, eko-şehir inşa edecek -Devamını oku...
- Avrupa'da ülkeler arası aşı tartışmaları başladı -Devamını oku...
Magazin
- Halil Sezai, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim. - Devamını oku...
- Geçen günlerde sosyal medyadan ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım, ayrılığa dayanamamış 5 gün sonra yeniden barışmıştı. Hadise'den barışma sonrası ilk paylaşım geldi. - Devamını oku...
- Netflix’in bir süredir merakla beklenen orijinal yerli yapımı '50m2' izleyici ile buluştu. Burak Aksak’ın kaleminden çıkan ve kadrosunda birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı dizi, sosyal medyanın gündemine oturdu. - Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle tüm dünyada birçok kişi hayatını kaybetti. Salgında sarkıcı Gökçe de ailesinden 2 kayıp yaşadı. - Devamını oku...
- 'Sadakatsiz' dizisinde Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, diziye veda etti. Vurdem, sosyal medyada konu hakkında açıklamada vurdu. - Devamını oku...
- Yeni dizisi için 3 milyon TL transfer ücreti aldığı konuşulan Tuba Büyüküstün'ün diziye 'reyting katkısı' tartışma konusu oldu. Devamını oku...
- Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında İtalya polisi soruşturma başlattı. Devamını oku...
- İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi akşamı konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses ile şöhreti yakalayan Oryantal Didem, yıllar sonra programda danslarıyla boy gösterecek.-Devamını oku...
- Sık sık enteresan kıyafetleri ve açıklamalarıyla gündeme gelen Cardi B, şimdi de korona virüs testlerine harcadığı serveti açıkladı.- Devamını oku...
Spor
- Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında İtalya polisi soruşturma başlattı -Devamını oku...
- Fenerbahçe'de Dirar, eski takımı Club Burgge'a dönüyor -Devamını oku...
- Mbaye Diagne, West Bromwich'e transfer oldu -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Yoğurt çorbası
- Pırasa yemeği
- Nohut salatası
- Elmalı kurabiye
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
BUNLARI DA OKUYUN