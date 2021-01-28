Akşam Postası | 28 Ocak 2021

THY'den Almanya'ya seyahat edecekler için uyarı

Dünyanın en güvenli kentleri listesinde Eskişehir ilk 10 kent arasına girdi

'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlar için soruşturma başlatıldı

Türk gemisine saldırıda korsanlar ile iletişime geçildi

Petrol devi Suudi Arabistan, eko-şehir inşa edecek

İtalya'da bir doktorun yoğun bakımda yer açmak için 2 hastasını öldürdüğü iddia edildi

Joe Biden, bir haftada 43 resmi karar ile tarihe geçti

Halil Sezai, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez konuştu: Üzülüyorum ama kimse kusura bakmasın ben kimseyi katletmedim. - Devamını oku...

Geçen günlerde sosyal medyadan ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım, ayrılığa dayanamamış 5 gün sonra yeniden barışmıştı. Hadise'den barışma sonrası ilk paylaşım geldi. - Devamını oku...

Netflix’in bir süredir merakla beklenen orijinal yerli yapımı '50m2' izleyici ile buluştu. Burak Aksak’ın kaleminden çıkan ve kadrosunda birbirinden değerli oyuncuların yer aldığı dizi, sosyal medyanın gündemine oturdu. - Devamını oku...

Corona virüs nedeniyle tüm dünyada birçok kişi hayatını kaybetti. Salgında sarkıcı Gökçe de ailesinden 2 kayıp yaşadı. - Devamını oku...

'Sadakatsiz' dizisinde Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, diziye veda etti. Vurdem, sosyal medyada konu hakkında açıklamada vurdu. - Devamını oku...

Yeni dizisi için 3 milyon TL transfer ücreti aldığı konuşulan Tuba Büyüküstün'ün diziye 'reyting katkısı' tartışma konusu oldu. Devamını oku...

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında İtalya polisi soruşturma başlattı. Devamını oku...

İbo Show' programının 30 Ocak Cumartesi akşamı konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses ile şöhreti yakalayan Oryantal Didem, yıllar sonra programda danslarıyla boy gösterecek.- Devamını oku...