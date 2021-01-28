Türkiye Akşam Postası | 28 Ocak 2021

Akşam Postası | 28 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 28 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ile ilgili paylaşım yaptı. Joe Biden göreve geldiği bir haftada aldığı kararlar ile tarihe geçti. Daha fazlası için Akşam Postası.

28 Ocak 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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