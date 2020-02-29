Akşam Postası | 29 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul milletvekilleriyle gündemi değerlendirdi. Erdoğan konuşmasında "İdlib harekatımızda şehit sayımız 34. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. Hamd olsun şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmıyoruz, bırakmayacağız" dedi. -Devamını oku...

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor. -Devamını oku...

İstanbul'da İkitelli FSM- Mahmutbey ana isale hattında gerçekleştirilecek çalışma nedeniyle Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. -Devamını oku...

Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı. -Devamını oku...

Basın mensuplarının Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aldığı borç para limitleri yükseltildi. -Devamını oku...

Dünya

ABD-Afganistan ortak açıklamasında, "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek." ifadeleri kullanıldı. -Devamını oku...

İran'da 5 milletvekilinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bugün, milletvekillerinden birinin hayatını kaybettiği açıklandı. -Devamını oku...

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında Vietnam'dan önemli bir haber geldi. Vietnam 16 enfekte hastanın iyileşip taburcu edildiğini duyurdu. -Devamını oku...

Göçmenlerin sınır kapılarına hareketi sürüyor. Yunanistan ise göçmenlerin ülkeye girişine izin vermemek için güvenlik önlemlerini arttırdı. İşte sınırda son durum... -Devamını oku...

Spor

Serie A'da 5 maç koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu. -Devamını oku...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, koronavirüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı. -Devamını oku...

Magazin

Edis ve sevgilisi Aylin Önce'den uzun aradan sonra ilk poz. - Devamını oku...

Hande Bermek, Murat Başoğlu'ndan boşandığı dönem hukuki işlerinde kendisini temsil eden avukatı Aslı Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu. Hande Bermek, "Hem kadınlık gururumla oynadı, hem beni 190 bin dolar dolandırdı" dedi. - Devamını oku...

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, aylar sonra görüntülendi. Tarabya’daki bir kuaför salonunda saç ve sakal tıraşı yaptıran ünlü şovmen, tekerlekli sandalyede objektife yansıdı. - Devamını oku...

Cansel Elçin: 45 sene yaşamış bir adamım canım ne istiyorsa onu yaparım. - Devamını oku...

Günün menüsü

Yeni lezzetler ve şık sunumlar konusunda size yardımcı olacak günün menüsünde mercimek çorbası tarifi, Arnavut ciğeri tarifi, fırında baharatlı patates tarifi ve saray sarması tarifi var. -Devamını oku...

Günün şarkısı