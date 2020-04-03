Akşam Postası | 3 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
03 Nisan 2020, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
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Gündem
- Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Devamını oku...
- Türk bilim insanları ultraviyole ışınlarını kullanarak corona virüsü bulunduğu ortamda 15 saniyede öldüren cihaz geliştirdi.Devamını oku...
- Corona virüs vaka ve ölüm sayısında İstanbul’un başı çekmesi, nüfus yoğunluğu ve yurt dışından gelişler ve yaşlı nüfusun toplu taşımadaki hareketliliği ile alakalı. İzmir detayı ise tabloda dikkat çekiyor.Devamını oku...
- İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması konusundaki sınırlamanın 60 yaş üstü olarak uygulanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaş altı çocukların sokağa çıkmaları yasaklanabilir.Devamını oku...
- EPDK, elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Devamını oku...
Dünya
- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi. Devamını oku...
- ABD'den Kovid-19 kan testine onay çıktı. Virüsü yeniden kapanları da teşhis edecek.Devamını oku...
- Hiçbir sebep yokken hastaneye giden adam hapis cezası aldı. Devamını oku...
- Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti.Devamını oku...
- Trump, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" dedi.Devamını oku...
Magazin
- Adam Schlesinger corona virüsten yaşamını yitirdi - Devamını oku...
- Aşkı-ı Memnu yeniden ekranda. - Devamını oku...
- Özgür Aras, canlı yayında yeni starlar arıyor. - Devamını oku...
- Rihanna'nın yeni güzellik markası hazır. - Devamını oku....
Spor
- TFF'den açıklama: Ligler en erken haziran ayında oynanabilecek - Devamını oku....
- Eski milli sporcu Mehmet Ay hayatını kaybetti - Devamını oku....
- Formula 1'in eski patronu Ecclestone 89 yaşında 4. kez baba oluyor - Devamını oku....
- Kaka kariyerinin en kötü anını İstanbul finali olarak açıkladı - Devamını oku....
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- İsveç köfte
- Havuç salatası
- Unsuz kek
Tarifler için tıkla.
Günün podcast'i
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