Türkiye Akşam Postası | 3 Nisan 2020

Akşam Postası | 3 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 3 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

03 Nisan 2020, Cuma 17:40 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek. Haklarında "salgın hastalık yayma" suçundan işlem yapılacak. Devamını oku...
  • Türk bilim insanları ultraviyole ışınlarını kullanarak corona virüsü bulunduğu ortamda 15 saniyede öldüren cihaz geliştirdi.Devamını oku...
  • Corona virüs vaka ve ölüm sayısında İstanbul’un başı çekmesi, nüfus yoğunluğu ve yurt dışından gelişler ve yaşlı nüfusun toplu taşımadaki hareketliliği ile alakalı. İzmir detayı ise tabloda dikkat çekiyor.Devamını oku...
  • İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması konusundaki sınırlamanın 60 yaş üstü olarak uygulanması planlanıyor. Ayrıca 18 yaş altı çocukların sokağa çıkmaları yasaklanabilir.Devamını oku...
  • EPDK, elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura düzenlemesinin detaylarını paylaştı. Devamını oku...

Dünya

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi. Devamını oku...
  • ABD'den Kovid-19 kan testine onay çıktı. Virüsü yeniden kapanları da teşhis edecek.Devamını oku...
  • Hiçbir sebep yokken hastaneye giden adam hapis cezası aldı. Devamını oku...
  • Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde 4 kişi daha hayatını kaybetti.Devamını oku...
  • Trump, "Maske takılması konusunda karar vereceğiz. İnsanlar maske takmak istiyorsa takabilirler. Ancak çoğu zaman şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi" dedi.Devamını oku...

Magazin

Spor

Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası 
  • İsveç köfte
  • Havuç salatası
  • Unsuz kek

Tarifler için tıkla.

Günün podcast'i

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