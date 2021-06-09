Akşam Postası | 9 Haziran 2021

Aşılamada yaş sınırı yarından itibaren 45 yaşa düşüyor! Sağlık Bakanı Koca duyurdu Devamını oku...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar! Devamını oku...

Ankara'da sel felaketi! Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı. Devamını oku...

Kabine Toplantısı'nda pazar günü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Devamını oku...

Sigara kararının ardından gıda fiyatları için marketlerde yeni sistem başlıyor! Devamını oku...

Aşı olmak için geldikleri halde vazgeçiyorlar! İşte aşılamada son durum... Devamını oku...

İnanılmaz kampanya! Aşı olana bedava esrar verecekler.Devamını oku...

Türk uyuşturucu baronu, uluslararası suç örgütünü yanlışlıkla çökertti. Devamını oku...

Macron'a tokat atan kişinin mesleği bakın ne çıktı. Devamını oku...

İhanetin trafiği: Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanmasında şaşkına çeviren iddia.Devamını oku...

Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinin 2. yılını geride bırakan çiftten Amine Gülşe, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Devamını oku...

Camdaki Kız 9.bölümüyle sezon finali yapıyor Devamını oku...

Masumlar Apartmanı'na veda eden Farah Zeynep Abdullah'a tepki yağdı Devamını oku...

Kulüpler Birliği, yabancı kuralı, harcama limiti ve ligdeki takım sayısıyla ilgili bir bildiri yayımladı. Bildirideki 3 talep şöyle: - Devamını oku...

Ali Koç takımları protestoya davet etti! 'Belki de sahaya çıkmamalıyız' - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la sözleşme görüşmeleri sürüyor. Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın ikinci kez bir araya geldi ancak bu görüşmeden de sonuç çıkmadı. Tarafların ücret beklentileri arasında uçurum var. - Devamını oku...

Galatasaray'la sözleşmesi biten Şener Özbayraklı kulüpten ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli oyuncu Başakşehir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

EURO 2020'nin açılış maçı olan ve cuma akşamı 22:00'da başlayacak olan İtalya-Türkiye maçının hakemi Danny Makkelie oldu. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

Tarifler için tıklayın