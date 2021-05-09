Akşam Postası | 9 Mayıs 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş Avrupa Birliği açıklaması. Devamını oku...

Kabine Toplantısı ne zaman? Gözler tam kapanma sonrası uygulanacak kararlarda. Devamını oku...

Zam için flaş tarih! Kamuda çalışanlar dikkat! Devamını oku...

İstanbul'daki vaka sayısıyla ilgili çarpıcı sonuç! İl Sağlık Müdürü duyurdu. Devamını oku...

Görüntüler infial yaratmıştı! Otoyoldaki şiddet olayında şoke eden gelişme…Devamını oku...

Borcu olanlara iyi haber! Yapılandırma geliyor... Devamını oku...

Koronavirüs aşısının koruyuculuğu yüzde 95 çıkmıştı ama... DSÖ'den flaş açıklama. Devamını oku...

Papa'dan İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına ilk yorum. Devamını oku...

En çok merak edilen koronavirüs aşısı sorusu için aylar sonra açıklama geldi. Devamını oku...

Çin’in uzay istasyonu için fırlattığı dev roketin nereye düştüğü açıklandı. Devamını oku...

İngiliz oyuncu Lily James (32), ‘Sahil Güvenlik’ dizisiyle tanınan Kanada asıllı oyuncu Pamela Anderson’ı (53) canlandıracak. Anderson’ın Tommy Lee ile fırtınalı ilişkisini konu alan dizi için imajını değiştiren James, Anderson’ın klonuna döndü. James’e uygulanan başarılı saç ve makyaja övgü yağdı. Devamını oku...

Ünlü şarkıcı Teoman (53), geçtiğimiz gün Cihangir'de objektiflere takıldı. Muhabirlerin sorularını cevaplayan şarkıcı, müzik çalışmalarının pandemiden dolayı aksadığını anlattı. Devamını oku...

Oyuncu ve sunucu Nilgün Belgün, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Belgüm, Hülya Avşar’ın tokat sahnesi hakkında konuştu. Devamını oku...

İlker Kaleli uzun zamandır üzerinde çalışıp stüdyoya girdiği şarkılarının son düzenlemelerini yapıyor. Devamını oku...

Hayvanseverliği ile bilinen şarkıcı Leman Sam, ikamet ettiği Cihangir’de market alışverişinin ardından kucağına aldığı bir sokak kedisiyle objektiflere poz verdi. Devamını oku...

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali hakkındaki kararını yarın açıklayacak. Finalin İngiltere'de oynanması gündemde. - Devamını oku...

Türk hakemlik tarihine adını kazıyan isimlerden biri olan Fırat Aydınus jübilesini yapıyor. Aydınus, 9 gün sonra hakemliğini bitirecek. - Devamını oku...

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sol Bamba kanseri yendi. Sağlığına kavuşan 36 yaşındaki oyuncu Cardiff City formasıyla sahalara döndü. - Devamını oku...

TFF 1. Lig'de kader günü bugün! Süper Lig'e yükselecek ilk 2 takım netleşecek ve 3-6 sıra arasındaki takımlar play-off oynayacak. Maçlar 18.00 ve 20.30'da. - Devamını oku...

Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrılmıştı. Vural'ın sonunu Novikovas ve Gomes'le yaşadığı sorunlar getirdi. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI

FIRINDA TAVUK BUT

MOR LAHANA

KIBRIS TATLISI

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